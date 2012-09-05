Начиная рассказ о ровенском этапе, вернее этапах чемпионата, нам невольно придется неоднократно повторять слово ‘впервые". Впервые кольцевые гонки состоялись 8 Ровно, впервые этап чемпионата Украины проводился на территории аэродрома. И, наконец, впервые украинским кольцевикам было предложено дважды за день выйти на старт финальных заездов. Ведь в Ровно проводилось два этапа украинского чемпионата. Точнее не два, а полтора. Дистанция первой гонки была почти вдвое короче второй, и, соответственно, в зачет чемпионата очки за нее шли с коэффициентом 0,5.

С гонок на аэродрома* начинались чемпионаты во многих странах мира. Достаточно сказать, что гонка в Кливленде, неизменно входящая в серию CART (бывший Индикар), проходит именно по взлетным полосам. Поэтому решение провести гонку на аэродроме свежим не назовешь, но интересным - несомненно. Пустующих аэродромов в стране "пруд пруди', и если почин ровенчан будет подхвачен, то проблему отсутствия кольцевых трасс, можно будет решить уже в ближайшее время. Ведь это почти готовые автодромы со всей инфраструктурой.

Эти "розовые мечты" могут стать явью только в том случае, если удастся решить вопросы сосуществования со службами, отвечающими за безопасность аэропортов, для которых эти гонки мероприятие явно лишнее. Между тем, такие мероприятия могут быть полезны и авиаторам. В том же Ровно множество зрителей, наблюдавших за гонками, смогли увидеть их не только с земли, но и с ‘высоты птичьего полета" (естественно не бесплатно, но тоже впервые).