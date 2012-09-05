Каждая компания или же предприниматель, занимающийся пищевой продукцией в
обязательном порядке должен позаботиться о приобретении качественного
торгового холодильного оборудования. Такие установки не продаются на
рынках или же базарах. Производятся они специализированными
предприятиями с учетом международных стандартов. Монтаж и пусконаладка оборудования также входит в обязанности производителя. Именно таким
предприятием является Ростов-Холод, предлагающий широчайший асссортимент
торговых холодильных установок. Находится компания в Ростове-на-Дону.
Однако поставки выполняются и в Краснодар. А пусконаладку можно заказать
по всей территории ЮФО.
Настольные витрины данного производителя можно заказать по оптовым
ценам. Компания выполняет комплексные поставки оборудования со всеми
сопутствующими работами. На отечественном рынке Ростов-Холод представлен
уже около десяти лет. За пройденные годы компании удалось наладить
целую сеть поставок холодильного и морозильного торгового оборудования. У
компании есть своя клиентская база. Ряд заказчиков пользуется услугами
этого поставщика на постоянной основе. Здесь представлен широчайший
ассортимент холодильных шакофов, холодильных сплит-систем, холодильных
винных шкафов и других установок.
Холодильные столы в Ростов-Холод можно заказать оптовыми партиями.
Такие комплексные поставки необходимы большим предприятиям, занимающимся
различными пищевыми продуктами. Компания предлагает заинтересованной
клиентуре огромный выбор профессионального оборудования для ресторанов,
кафе-баров или же магазинов. Без такого обуродования перечисленные
объекты не смогут работать. Поэтому прежде чем запустить их, необходимо
позаботиться о заказе вышеперечисленных установок. Если владельцы
ресторанного бизнеса не разбираются в моделях и параметрах выбора такого
оборудования, можно воспользоваться профессиональной помощью
высококвалифицированных менеджеров компании. Они предоставят
исчерпывающую информацию по любой модели и помогут определиться с
выбором.
Сотрудничество с клиентурой проходит на договорной основе. Каждый
холодильный стол, шкаф или же витрина поставляется заказчикам с
соответствующей сертификационной и гарантийной документацией. Это
подтверждает качество и надежность приобретаемого оборудования. Компания
предоставляет бизнес-объектам, предприятиям и физ. лицам специалистов,
выполняющих на местах профессиональный монтаж установок и
пуско-наладочные работы. Заказчики получают полностью налаженное
оборудование, работающее бесперебойно. В случае возникновения проблем
всегда можно воспользоваться услугами опытных мастеров поставщика.