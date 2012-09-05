Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События Ростов-Холод: торговое оборудование




Ростов-Холод: торговое оборудование
18 Сентября 2020

Каждая компания или же предприниматель, занимающийся пищевой продукцией в обязательном порядке должен позаботиться о приобретении качественного торгового холодильного оборудования. Такие установки не продаются на рынках или же базарах. Производятся они специализированными предприятиями с учетом международных стандартов. Монтаж и пусконаладка оборудования также входит в обязанности производителя. Именно таким предприятием является Ростов-Холод, предлагающий широчайший асссортимент торговых холодильных установок. Находится компания в Ростове-на-Дону. Однако поставки выполняются и в Краснодар. А пусконаладку можно заказать по всей территории ЮФО.

Настольные витрины данного производителя можно заказать по оптовым ценам. Компания выполняет комплексные поставки оборудования со всеми сопутствующими работами. На отечественном рынке Ростов-Холод представлен уже около десяти лет. За пройденные годы компании удалось наладить целую сеть поставок холодильного и морозильного торгового оборудования. У компании есть своя клиентская база. Ряд заказчиков пользуется услугами этого поставщика на постоянной основе. Здесь представлен широчайший ассортимент холодильных шакофов, холодильных сплит-систем, холодильных винных шкафов и других установок.

Холодильные столы в Ростов-Холод можно заказать оптовыми партиями. Такие комплексные поставки необходимы большим предприятиям, занимающимся различными пищевыми продуктами. Компания предлагает заинтересованной клиентуре огромный выбор профессионального оборудования для ресторанов, кафе-баров или же магазинов. Без такого обуродования перечисленные объекты не смогут работать. Поэтому прежде чем запустить их, необходимо позаботиться о заказе вышеперечисленных установок. Если владельцы ресторанного бизнеса не разбираются в моделях и параметрах выбора такого оборудования, можно воспользоваться профессиональной помощью высококвалифицированных менеджеров компании. Они предоставят исчерпывающую информацию по любой модели и помогут определиться с выбором.

Сотрудничество с клиентурой проходит на договорной основе. Каждый холодильный стол, шкаф или же витрина поставляется заказчикам с соответствующей сертификационной и гарантийной документацией. Это подтверждает качество и надежность приобретаемого оборудования. Компания предоставляет бизнес-объектам, предприятиям и физ. лицам специалистов, выполняющих на местах профессиональный монтаж установок и пуско-наладочные работы. Заказчики получают полностью налаженное оборудование, работающее бесперебойно. В случае возникновения проблем всегда можно воспользоваться услугами опытных мастеров поставщика.

.

Поделиться ссылкой
Популярное на форуме
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 21:39, 5 Февраля 2020
Спроси большого начальника ГАИ... - 21:36, 5 Февраля 2020
Иркутск (путеводитель)... - 20:39, 5 Февраля 2020
Автошоу в Киеве 2012... - 15:20, 1 Февраля 2020
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 23:45, 8 Января 2020
Самуи (Путеводитель)... - 01:35, 20 Декабря 2019
Порт Байкал (путеводитель)... - 16:14, 3 Декабря 2019
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 17:06, 27 Января 2019
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 21:14, 27 Апреля 2017
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 09:30, 5 Сентября 2012
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке