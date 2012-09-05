Каждая компания или же предприниматель, занимающийся пищевой продукцией в обязательном порядке должен позаботиться о приобретении качественного торгового холодильного оборудования. Такие установки не продаются на рынках или же базарах. Производятся они специализированными предприятиями с учетом международных стандартов. Монтаж и пусконаладка оборудования также входит в обязанности производителя. Именно таким предприятием является Ростов-Холод, предлагающий широчайший асссортимент торговых холодильных установок. Находится компания в Ростове-на-Дону. Однако поставки выполняются и в Краснодар. А пусконаладку можно заказать по всей территории ЮФО.



Настольные витрины данного производителя можно заказать по оптовым ценам. Компания выполняет комплексные поставки оборудования со всеми сопутствующими работами. На отечественном рынке Ростов-Холод представлен уже около десяти лет. За пройденные годы компании удалось наладить целую сеть поставок холодильного и морозильного торгового оборудования. У компании есть своя клиентская база. Ряд заказчиков пользуется услугами этого поставщика на постоянной основе. Здесь представлен широчайший ассортимент холодильных шакофов, холодильных сплит-систем, холодильных винных шкафов и других установок.



Холодильные столы в Ростов-Холод можно заказать оптовыми партиями. Такие комплексные поставки необходимы большим предприятиям, занимающимся различными пищевыми продуктами. Компания предлагает заинтересованной клиентуре огромный выбор профессионального оборудования для ресторанов, кафе-баров или же магазинов. Без такого обуродования перечисленные объекты не смогут работать. Поэтому прежде чем запустить их, необходимо позаботиться о заказе вышеперечисленных установок. Если владельцы ресторанного бизнеса не разбираются в моделях и параметрах выбора такого оборудования, можно воспользоваться профессиональной помощью высококвалифицированных менеджеров компании. Они предоставят исчерпывающую информацию по любой модели и помогут определиться с выбором.



Сотрудничество с клиентурой проходит на договорной основе. Каждый холодильный стол, шкаф или же витрина поставляется заказчикам с соответствующей сертификационной и гарантийной документацией. Это подтверждает качество и надежность приобретаемого оборудования. Компания предоставляет бизнес-объектам, предприятиям и физ. лицам специалистов, выполняющих на местах профессиональный монтаж установок и пуско-наладочные работы. Заказчики получают полностью налаженное оборудование, работающее бесперебойно. В случае возникновения проблем всегда можно воспользоваться услугами опытных мастеров поставщика.

