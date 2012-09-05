Там, на испытательном полигоне 21-го НИИАТ Минобороны, возведены искусственные препятствия, имитирующие всевозможные разновидности природного рельефа. Бетонные бугры и желоба, вкопанные до половины в землю трубы большого диаметра, бревенчатый накат и торчащие пеньки - все это предназначено для испытаний полноприводной техники в экстремальных условиях. По оценкам участников соревнований, полигон сделан для убийства машин.

Тем не менее принимающая сторона -21-й НИИАТ - гостеприимно смягчила ситуацию и разметила трассу гуманно. Наиболее жестокие препятствия, вокруг которых с надеждой кучковалась жаждавшая крови пресса, водители просто-напросто объезжали.

Состав участников был тракционным: приехали за веские команды ГАЗа, ЗИЛа, УралАЗа, МАЗа .Ну и, конечно же, были хозяева поля - экипажи 21-го НИИАТ. Что касается машин, то стоит отметить премьеру белорусского грузовика колесной формулы «МАЗ-531639». За рулем его сидел победитель «Дакара» Виктор Московских, пригнавший накануне машину своим ходом из Минска.