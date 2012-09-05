Российский рынок нерудных строительных материалов зависит от развития отрасли строительства. В конце 2014 году многие строительные объекты на территории России были «заморожены», поскольку у застройщиков не хватало денежных средств на продолжение процесса возведения зданий.

В начале 2017 года экономическая ситуация на рынке строительства начала меняться в лучшую сторону. Это повлекло за собой и положительную динамику всех смежных областей. Поведенный анализ рынка показал, что за 2017 год прирост объемов рынка составил 12%. В наибольшей степени на данное изменение оказало влияние возникновение крупных строительных объектов. В их число вошли многие постройки, возведение которых было приурочено к Чемпионату Мира по футболу в 2018 году.

Исследование рынка позволило выявить структуру производства. Наибольшая часть нерудных строительных материалов изготавливается в Уральском Федеральном округе. Его доля в общем объеме произведенной за год продукции составляет 26,5%. На втором месте по выпуску товара идет Северо-Западный ФО – 20%. Далее – Центральный ФО, доля которого в общем объеме произведенной продукции составляет 17,5%. Сибирский и Приволжский Федеральные округа делят четвертое место по изготовлению нерудных строительных материалов, размер доли каждого из них составляет 11%.

Рынок нерудных строительных материалов включает в себя несколько видов товаров. Основными из которых являются: песок, щебень и гравий: http://alto-group.ru/otchot/marketing/945-rynok-galki-graviya-i-schebnya-tekuschaya-situaciya-i-prognoz-2018-2022-gg.html. В 2017 году половина произведенной продукции пришлась на песок. Доля щебня в общем объеме производства составила 35%, а гравия – 2%. Оставшаяся часть производства пришлась на прочие нерудные строительные материалы.

Обзор рынка показал, что за 2017 год российским производителям удалось увеличить производство нерудных строительных материалов. На ближайшие пять лет эксперты дают положительные прогнозы развития рынка. Объем производства в 2018 году увеличится по сравнению с предыдущим периодом на 12-15%. К 2023 году российский рынок будет достигать по количеству произведенной продукции более 700 миллионов кубических метров материала. Практически не изменится только доли Федеральных округов в общем объеме выпущенной ими продукции за год. В целом рынок нерудных строительных материалов наладит стабильное положительное производство и развитие.

Автор публикации: Alto Consulting Group



