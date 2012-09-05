Важность тепловизионных приборов очевидна, особенно в сфере высокоточной стрельбы. Большой диаметр объектива тепловизоров марки Fortuna, который является отечественным брендом, позволяет вести стрельбу с хорошим снайперским прицелом на дистанцию до двух км. Насадка таких устройств подходит и под военные стандарты, она полностью защищена от проникновение влаги. К подобной насадке монтируется дальновидный лазерный блок, позволяющий замерять дистанцию. Именно это и является основной отличительной чертой данной насадки и выгодно выделяет ее среди аналогов как отечественного, также и зарубежного производства.

Установленные на снайперские винтовки тепловизоры данной марки с дальновидными лазерными блоками освобождают снайперов от необходимости присутствия наводчика. Они могут самостоятельно замерять дистанции и другие параметры, с использованием такого лазерного блока. Тепловизоры Фортуна отличаются и низким весом, который не превышает восьмисот граммов. Питание подобных устройств выполняется из аккумуляторных блоков или же батареек. Предназначены они не только для армейских целей или же оснащения спецназа, но еще и для охотников, которые нуждаются в точности выстрела.

Использование высокотехнологичных решений позволило команде Фортуна разработать уникальное устройство с богатым функционалом и неограниченными возможностями. Устанавливается данная насадка на любой вид оружия. По причине низкого веса тепловизор легко транспортируется. А в сочетании с дальновидным лазерным блоком, он работает максимально точно, снабжая стрелка всей необходимой информацией или же замерами. Поэтому спрос на подобное оборудование сегодня достаточно высок. Это показали и выставки, на которых были продемонстрированы тепловизоры Фортуна.

