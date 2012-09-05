“Ока”: за красоту надо платить!

Вполне возможно, что самая дешевая российская легковушка скоро похорошеет. Тольяттинская фирма “Специальные автомобили", дочерняя структура Волжского автогиганта, совместно с конструкторским бюро Серпуховского автозавода завершила работу над новым дизайном “Оки”. В частности, “Ока” приобретает новый капот и решетку радиатора, а также круглые фары от “Нивы” (часть машин, которые будут выпускаться в Серпухове, получат “глаза" от “ко- пейки"-ВАЗ-2101). На этом, правда, весь макияж заканчивается, так как на более существенные изменения у автозаводов нет средств. Но и то. что планируется сделать, обойдется будущим покупателям в копеечку. Если сегодня базовая модель “Оки" стоит около $1,4 тыс., то после рестайлинга ее цена может подскочить до $2 тыс.

УАЗ погнался за “Газелью”

На Ульяновском автозаводе окончена разработка нового семейства малотоннажников грузоподъемностью около полутора тонн. Ожидается, что премьера новой машины состоится в августе на Московском автосалоне. На заводе не скрывают, что на новом грузовичке ульяновцы намерены догнать нижегородские “Гкзели” и "Соболи", которые в последнее время заметно потеснили на авторынке уазовские автомобили. Шансы завоевать рынок у ульяновцев немалые, так как их машины, в отличие от нижегородских, имеют полный привод.