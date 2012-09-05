Нижегородская промышленная группа «САМОТЛОР-НН» разработала для российских медиков экономичный и комфортный автомобиль для доставки бригад скорой помощи к месту нахождения больного. Созданное путем модернизации базовой модели Лада Ларгус, представленное транспортное средство относится к линейке авто Лада Куб. АСМП класса А служит не только для доставки медперсонала к пациенту, но и для его транспортировки в медицинское учреждение и оказания необходимой помощи в пути.





Характеристики и преимущества новой модели

Особые условия использования специального автотранспорта предъявляют ряд требований к его техническим параметрам, габаритам и конструкционным нюансам. Производитель учел эти особенности, оснастив новинку увеличенным задним свесом и установив пластиковую крышу на металлическом каркасе высотой 2,15 м. Такое исполнение позволяет устанавливать внутрь транспорта необходимое медоборудования для проведения экстренных манипуляций. Столь компактный и легкий автомобиль – оптимальное решение для крупных городов с затрудненным движением и большим числом населения. Он характеризуется следующими значениями:

высотой проема дверей – 1,2 м;

клиренсом – 0,21 м;

высотой салона – 1,3 м.

В салон авто можно установить дополнительные носилки благодаря длине 4,84 м и ширине около 2 метров. Беспрепятственному размещению их в кузове способствует оснащение двустворчатой распашной дверью, проем которой составляет 1,2 м. Важный параметр, которым непременно должен обладать автомобиль скорой помощи, – это скорость и маневренность передвижения в условиях повышенного трафика городских улиц. Специальный медицинский транспорт Lada Kub оснащен двигателем Renault мощностью в 102 лошадиные силы и объемом в 1,6 л. Важным качеством авто является абсолютная безопасность, поскольку его конструкция – цельнометаллическая. Существенным плюсом нового автомобиля выступает низкий расход топлива, что позволяет экономно тратить средства бюджета.





Где приобрести медицинский автотранспорт?

Покупка автомобиля СМП класса А – рациональный выбор для различных учреждений, оказывающих экстренную помощь на выезде. Вместительность, скорость, возможность оснастить транспорт всем необходимым – важные аргументы в пользу приобретения такого авто. Выгодно купить его можно у компании-производителя «САМОТЛОР-НН». Продажу осуществляет также официальный дилер – АВТОВАЗ.



