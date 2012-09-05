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Российская нефтегазовая компания Газпром-Добыча усилила контроль рисков. Сотрудничество с Айрон-Системс
21 Марта 2019
Теги: авто

В первой половине 2018 года российская нефтегазовая компания Газпром-Добыча усилила контроль рисков и управления оздоровлением, безопасностью и окружающей средой (HSE), усилила координацию производства и эксплуатации, а также ускорила строительство ключевых производственных проектов, таких как Иракская румала, фаза II Хафайя и венесуэльский MPE3. Добыча нефти за рубежом составила 56,2 млн. баррелей, товарного природного газа - 65 млрд. кубических м, а добыча нефти и газа в эквиваленте - 67,1 млн. баррелей, что в целом соответствует уровню аналогичного периода прошлого года.

В первом полугодии 2018 года российская нефтегазовая компания Газпром-Добыча добыла 38,397 млрд м. куб. газа, а прибыль до налогообложения составила 8,581 млрд долларов. Международная торговля неуклонно развивалась, и уровень международной деятельности продолжал улучшаться.


Вторая половина 2018 года

Во второй половине 2018 года неопределенность относительно умеренного восстановления мировой экономики все еще была велика, и вероятность роста мировых цен на нефть возросла. Ожидалось, что внутренняя экономическая ситуация будет в разумных пределах. Перед лицом все еще сложной макроэкономической среды компания будет усиливать анализ и оценку, полностью содействовать развитию основного бизнеса нефтегазовой отрасли, оптимизировать добычу и эксплуатацию, всесторонне внедрять открытые источники и снижать затраты и меры по повышению эффективности, непрерывно усиливать инновации и стремиться к достижению ежегодных целей производства и эксплуатации.

Что касается разведки и добычи, компания будет продолжать уделять основное внимание разведке нефти и газа с целью поддержания стабильной и сбалансированной работы, выделения ключевых областей, предварительной разведки и разведки рисков в ключевых областях, усиления технической разведки сложных месторождений нефти и газа и продвижения нетрадиционной энергии. Разведка и разработка, поддержание стабильного роста добычи нефти и газа, повышение эффективности нефтедобычи на 50 млн. тонн нефти на нефтяном месторождении Чанцин, ускорение разработки юго-западного природного газа и месторождений нефти и газа в Синьцзяне, укрепление предварительных исследований и технических резервов глубоководной разработки нефти и газа.

В сфере нефтепереработки и химической промышленности компания будет стремиться к сокращению потерь и увеличению прибыли, внимательно следить за изменениями рыночного спроса, разумно определять нагрузку на обработку, увеличивать производство и товарную продукцию и специальные продукты, осваивать производство новых устройств, поддерживать безопасную, стабильную и эффективную работу. Качественное обновление проекта строительства. В связи с этим компания активно привлекает местных производителей оборудования, отдавая большой перечень работ на аутсорсинг. Одним из таких надежных партнеров стала компания Айрон-Системс, чей головной офис находится в Барнауле, Алтайского края. Большой перечень оборудования, выпускаемого данной компанией, используется при проведении разработки месторождения, транспортировки ресурсов. Импортозамещение позволило снизить затраты на оборудование.

Что касается бизнеса по продаже рафинированной нефти, компания будет стремиться построить «золотой терминал» для продаж рафинированной нефти, настаивать на расширении продаж и снижении эффективности, быстро реагировать на изменения спроса и предложения на рынке, улучшать прямые продажи автозаправочных станций и продажи высокоэффективных продуктов; Повысить эффективность инноваций, усилить измерение и управление качеством масла и улучшить качество обслуживания.

В сфере природного газа и трубопроводов компания будет осуществлять национальную политику корректировки цен на природный газ с целью всестороннего повышения эффективности продаж природного газа и эксплуатационной эффективности нефте- и газопроводов, организовывать строительство таких ключевых проектов, как средний и восточный участки газопровода Запад-Восток и четвертая линия Шэньси-Пекин; Координировать и координировать организацию планов использования ресурсов природного газа и использования газа для достижения сбалансированной работы по производству, транспортировке и реализации.

Что касается международного бизнеса, Газпром-Добыча будет стремиться содействовать развитию высококачественного зарубежного бизнеса, оптимизировать свою бизнес-структуру, структуру активов и региональную структуру, усилить разведку нефти и газа в ключевых областях, таких как Казахстан, ускорить темпы разведки на шельфе Каспийского моря и хорошо работать в Ираке, Латинской Америке и других регионах. Новое нефтяное месторождение скоро будет запущено в эксплуатацию, компания продолжит сотрудничество с международными нефтяными компаниями и странами-поставщиками, и сделает хорошую работу по реализации контрактных проектов сотрудничества.

Примечание: бизнес компании Газпром разделен на четыре операционных сегмента: разведка и добыча, переработка и химическая промышленность, сбыт и природный газ и трубопровод. Международный бизнес не является независимым операционным сегментом.


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