У многих россиян имеются родственники за рубежом. Планируя поездку в нашу страну, им необходимо знать, установила ли Россия визовый режим с их государством. Разберемся с этим вопросом с помощью специалистов.
Следует помнить, что общим принципом, который использует наша страна при реализации положений визовой политики, является взаимность. Он предполагает возможность безвизового пребывания в России граждан других государств, если россияне также имеют право нахождения в них без оформления разрешительного штампа.
Уточнить, установлен ли с Россией визовый режим, можно несколькими способами. Наиболее надежным считается обращение в российскую консульскую службу в стране проживания, сотрудники которой разъяснят порядок въезда и сообщат перечень необходимым документов для получения визы. Также данную информацию можно уточнить, обратившись в туристические агентства, или самостоятельно через источники сети интернет.
Если нахождение иностранца в нашей стране требует оформления разрешительного штампа, то ему следует выбрать подходящий вариант въездной визы. Данная процедура осуществляется с учетом:
- планируемого срока поездки;
- цели совершаемого визита.
Оценив указанные параметры, иностранные граждане могут заняться оформлением следующих основных вариантов российской визы:
- деловая – при прибытии в Россию с целью заключения деловых контрактов и осуществления совместной деятельности;
- рабочая – при необходимости выполнения служебных обязанностей на территории нашего государства, включая занятие постоянно должности в отечественных субъектах хозяйствования;
- транзитная – при временном въезде в нашу страну для последующего убытия в другое государство;
- туристическая – при совершении поездки с целью ознакомления с историческим наследием, культурными объектами или проведения отдыха;
- учебная – при получении образования в учебных заведениях нашей страны;
- частная – при прибытии в Россию по индивидуальным приглашениям наших соотечественников или отечественных компаний.
Использование Россией визового режима предполагает возможность получения иностранцами и некоторых других видом разрешительного штампа. Однако они носят специализированный характер и используются в редких случаях.
Чтобы попасть в нашу страну, иностранным гражданам подойдет любая из указанных виз, получив которую, жители других государств смогут решить все свои вопросы во время пребывания на территории России.