У многих россиян имеются родственники за рубежом. Планируя поездку в нашу страну, им необходимо знать, установила ли Россия визовый режим с их государством. Разберемся с этим вопросом с помощью специалистов.

Следует помнить, что общим принципом, который использует наша страна при реализации положений визовой политики, является взаимность. Он предполагает возможность безвизового пребывания в России граждан других государств, если россияне также имеют право нахождения в них без оформления разрешительного штампа.

Уточнить, установлен ли с Россией визовый режим, можно несколькими способами. Наиболее надежным считается обращение в российскую консульскую службу в стране проживания, сотрудники которой разъяснят порядок въезда и сообщат перечень необходимым документов для получения визы. Также данную информацию можно уточнить, обратившись в туристические агентства, или самостоятельно через источники сети интернет.

Если нахождение иностранца в нашей стране требует оформления разрешительного штампа, то ему следует выбрать подходящий вариант въездной визы. Данная процедура осуществляется с учетом:

планируемого срока поездки;

цели совершаемого визита.

Оценив указанные параметры, иностранные граждане могут заняться оформлением следующих основных вариантов российской визы:

деловая – при прибытии в Россию с целью заключения деловых контрактов и осуществления совместной деятельности;

рабочая – при необходимости выполнения служебных обязанностей на территории нашего государства, включая занятие постоянно должности в отечественных субъектах хозяйствования;

транзитная – при временном въезде в нашу страну для последующего убытия в другое государство;

туристическая – при совершении поездки с целью ознакомления с историческим наследием, культурными объектами или проведения отдыха;

учебная – при получении образования в учебных заведениях нашей страны;

частная – при прибытии в Россию по индивидуальным приглашениям наших соотечественников или отечественных компаний.

Использование Россией визового режима предполагает возможность получения иностранцами и некоторых других видом разрешительного штампа. Однако они носят специализированный характер и используются в редких случаях.

Чтобы попасть в нашу страну, иностранным гражданам подойдет любая из указанных виз, получив которую, жители других государств смогут решить все свои вопросы во время пребывания на территории России.



