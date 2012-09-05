Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События Роскошь высшей пробы




Роскошь высшей пробы
5 Ноября 2020
Теги: авто

Обычно, когда мы говорим о кожаном салоне, то подразумеваем, что кожей обиты сиденья и вставки на внутренних панелях дверей, но «шестисотый» продемонстрировал бескомпромиссный подход — раз кожа, то кожа везде, даже передняя панель интерьера обтянута. Кожа, дерево и хром, объединенные простой, но элегантной архитектурой интерьера, оставляют ощущение неподдельной роскоши. Огромные диапазоны регулировок кресла водителя и рулевой колонки, естественно, с электроприводами, дают возможность любому удобно устроиться за рулем. Но главное, конечно, это простор сзади. Как это принято в представительских автомобилях, заднее сиденье отформовано под двоих, хотя номинально считается трехместным. Третьему там, мягко говоря, будет неудобно, зато двоим и пространства вполне достаточно, и отдельный двухзонный климат-контроль есть, и собственный дисплей для приема ТВ-программ или проигрывания ОУО-дисков, и холодильник в подлокотнике. Словом, ПОЛНЫЙ джентльменский набор. Объем багажника составляет 500 л. Интересно, что три остальных немецких конкурента заявляют точно такой же.

Оно вам надо? — Надо!

Если докапываться до истины, то в S 600 L впечатляют нс столько мощность в 500 л.с., сколько характеристика крутящего момента. МІСТО того, что его максимальное значение просто огромно (800 Нм), так еще и обеспечено оно не в точке, а в широком диапазоне частот от 1800 до 3800 об/мин. Отсюда и бесподобная уверенность в разгоне, которую большой Mercedes демонстрирует, едва сдвинувшись с места. И з- вините за высокопарность, но разгон флагмана напоминает выстрел крупнокалиберного орудия — ровное и безудержное ускорение снаряда весом 2200 кг, оставляющего позади звук самого выстрела. Кстати, даже при максимальном ускорении мотор на удивление малошумен. Что же касается интенсивности разгона, то. отвлекаясь от высоких эпитетов, обратимся к языку цифр. Mercedes S 600 разгоняется до 100 км/ч с места за 4,8 секунды, в то время как оснащенные АКП Porsche 911 Carrera и Ferrari 456 GTA укладываются только в 5,5 с. Сознаемся, что представителей двух великих спортивных «фамилий» мы ввели в сравнение ради красного словца, но в списке проигравших «шестисотому находятся и все его аналоги. Скептики наверняка возразят, дескать. кому это надо? Не будем лицемерить, утверждая, что такая динамика нужна для ухода от погони — у нее свои законы. А вот разогреть кровь хозяину, заставив его хоть изредка пересаживаться с заднего сиденья за руль, такой автомобиль в состоянии. Тем паче что и остальные ходовые свойства у него на высоте.


.

Поделиться ссылкой
Другие материалы на эту тему
Обработаем заранее... - . (+32)
Награда за датчик... - . (+34)
Спасла старая любовь... - . (+101)
Станьте в ряд - . (+109)
Рено Сандеро Степвей Сити... - . (+119)
Наклейки на авто: особенности... - . (+133)
Подуй сильнее - . (+101)
Кредитные карты от Юником24... - . (+132)
По берегу Днепра - . (+68)
Увеселительная поездка в Донец... - . (+64)
Сомнительный момент... - . (+70)
Не сбейся с курса!... - . (+82)
Исполнитель не опаздывает... - . (+90)
Fiat Idea - . (+112)
Покупка Ford Tranzit от официа... - . (+108)
Популярное на форуме
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 21:39, 5 Февраля 2020
Спроси большого начальника ГАИ... - 21:36, 5 Февраля 2020
Иркутск (путеводитель)... - 20:39, 5 Февраля 2020
Автошоу в Киеве 2012... - 15:20, 1 Февраля 2020
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 23:45, 8 Января 2020
Самуи (Путеводитель)... - 01:35, 20 Декабря 2019
Порт Байкал (путеводитель)... - 16:14, 3 Декабря 2019
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 17:06, 27 Января 2019
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 21:14, 27 Апреля 2017
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 09:30, 5 Сентября 2012
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке