Обычно, когда мы говорим о кожаном салоне, то подразумеваем, что кожей обиты сиденья и вставки на внутренних панелях дверей, но «шестисотый» продемонстрировал бескомпромиссный подход — раз кожа, то кожа везде, даже передняя панель интерьера обтянута. Кожа, дерево и хром, объединенные простой, но элегантной архитектурой интерьера, оставляют ощущение неподдельной роскоши. Огромные диапазоны регулировок кресла водителя и рулевой колонки, естественно, с электроприводами, дают возможность любому удобно устроиться за рулем. Но главное, конечно, это простор сзади. Как это принято в представительских автомобилях, заднее сиденье отформовано под двоих, хотя номинально считается трехместным. Третьему там, мягко говоря, будет неудобно, зато двоим и пространства вполне достаточно, и отдельный двухзонный климат-контроль есть, и собственный дисплей для приема ТВ-программ или проигрывания ОУО-дисков, и холодильник в подлокотнике. Словом, ПОЛНЫЙ джентльменский набор. Объем багажника составляет 500 л. Интересно, что три остальных немецких конкурента заявляют точно такой же.

Оно вам надо? — Надо!

Если докапываться до истины, то в S 600 L впечатляют нс столько мощность в 500 л.с., сколько характеристика крутящего момента. МІСТО того, что его максимальное значение просто огромно (800 Нм), так еще и обеспечено оно не в точке, а в широком диапазоне частот от 1800 до 3800 об/мин. Отсюда и бесподобная уверенность в разгоне, которую большой Mercedes демонстрирует, едва сдвинувшись с места. И з- вините за высокопарность, но разгон флагмана напоминает выстрел крупнокалиберного орудия — ровное и безудержное ускорение снаряда весом 2200 кг, оставляющего позади звук самого выстрела. Кстати, даже при максимальном ускорении мотор на удивление малошумен. Что же касается интенсивности разгона, то. отвлекаясь от высоких эпитетов, обратимся к языку цифр. Mercedes S 600 разгоняется до 100 км/ч с места за 4,8 секунды, в то время как оснащенные АКП Porsche 911 Carrera и Ferrari 456 GTA укладываются только в 5,5 с. Сознаемся, что представителей двух великих спортивных «фамилий» мы ввели в сравнение ради красного словца, но в списке проигравших «шестисотому находятся и все его аналоги. Скептики наверняка возразят, дескать. кому это надо? Не будем лицемерить, утверждая, что такая динамика нужна для ухода от погони — у нее свои законы. А вот разогреть кровь хозяину, заставив его хоть изредка пересаживаться с заднего сиденья за руль, такой автомобиль в состоянии. Тем паче что и остальные ходовые свойства у него на высоте.