Преимуществом Рольф-Центра является дилерское сотрудничество с ведущими мировыми автоконцернами, популярность которых на отечественном авторынке несоизмерима. Мы предлагаем свежие модельные ряды таких известнейших брендовых марок, как Форд, Шкода, Митсубиси, Джип или же Рено. Появление японского бренда Митсубиси связано с судостроительной отраслью. Создана компания была еще до сборки первого авто. А основателем был Атаро Ивасаки - самурай, который и разработал знаменитую эмблему ромбовидного трилистника еще в 1970 г. Серийным производством автотехники компания занялась только в двадцатых годах прошедшего столетия. Начиная с тех далеких времен компания пользуется возрастающим успехом среди автолюбителей. Сегодня модельный ряд данной марки отличается надежностью, безопасностью, комфортабельностью и долговечностью.

Открывая ссылку https://rolf-center.ru/ виртуальные посетители смогут получить доступ и к уникальному модельному ряду марки Форд. Этот американский автоконцерн был создан в 1903 г. У истоков бренда стоит гениальнейший изобретатель и инженер, чье имя он носит и по сей день. Вековая история принесла компанию невероятную популярность. Сегодня количество реализованных моделей данной марки исчисляется миллионами. Форд по-прежнему считается наиболее востребованным автомобильным брендом в мировом масштабе. В нашем автосалоне представлен широчайший выбор разнообразных модификаций этой марки.

Если вы ищете настоящее европейское качество, которое проверено временем, необходимо уделить внимание модельному ряду Шкоды. Создан этот автомобильный бренд чешскими энтузиастами и на протяжении десятилетий пользуется неизменным интересом среди автолюбителей разных стран, в том числе и российских. Столетний рубеж чешский автоконцерн встретил с расширенной модельной линейкой собственных моделей. Многие из них производятся уже и на отечественных заводах. Это позволило концерну значительно снизить их стоимость для российских автолюбителей. Поэтому у нас такие авто вы сможете приобрести по наиболее выгодной стоимости.

Не менее интересной для потенциальных покупателей является марка Jeep. Прообразы современных модификаций Джипа сошли с конвейера еще в далеком 1940 г. Инженер Карл Пробст создавал их для американской армии. Поэтому модели отличались своей проходимостью, надежностью и компактностью. Сегодня компания поставляет на авторынок модернизированные гражданские модификации, отличающиеся своими внедорожными показателями, комфортабельностью салонов, мощностями, техническими спецификациями. Каждая деталь таких внедорожников отличается высочайшим качеством и износоустойчивостью. Поэтому они способны выдерживать невероятные нагрузки.

Кроме перечисленных автомобильных брендов Рольф-Центр является официальным дилером еще и известнейшего французского автобренда - Рено. В нашем шоу-руме каждый посетитель сумеет ознакомиться с уникальной модельной линейкой данной марки. Она представлена новейшими модификациями кроссоверов, хетчбеков, седанов, а также фургонов коммерческого назначения. Ромбовидная эмблема таких авто знакома любому автолюбителю. В них сочетаются европейские традиции автомобилестроения с уникальными высокотехнологичными решениями.