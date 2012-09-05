Некоторые результаты испытаний тканых обшивок как при водяном охлаждении барабана, так и при обычном неохлаждаемом барабане, полученные Бюро стандартов, показаны на фиг. 226 1 2. На диаграмме изображено изменение коэффициента трения в зависимости от времени при длительных испытаниях. В начале испытания наблюдается небольшое увеличение коэффициента от А до В. В течение следующей фазы от В до С коэффициент трения быстро падает до минимума. Это объясняется тем, что некоторые составные части пропитывающих веществ переходят в жидкое состояние и действуют как смазки. При неохлаждаемом барабане коэффициент трения сохраняет своё минимальное значение в течение длительного времени, пока летучие части пропитывающих веществ полностью испарятся или сгорят, затем он быстро возрастает от О до Е, после чего возрастает медленно. При водяном охлаждении барабана наибольшая температура обшивки не достигает столь высоких значений и, по-видимому, удаляется только небольшая часть пропитывающих веществ, потому что по достижении минимального значения коэффициент трения немедленно, или почти немедленно, начинает опять возрастать. В обычной эксплуатации условия работы тормозов ближе подходят к условиям испытания барабана с водяным охлаждением, чем без него, так как тормозы обычно включаются на короткий промежуток времени и обшивки не нагреваются дэ очень высоких температур. Потеря эффективности тормозов вследствие повышения температуры обшивок может быть названа замиранием трения.

На основании всех опубликованных данных значение коэффициента трения обшивок на асбестовой основе по чугуну или стали находится в пределах от 0,65 до 0,1. При расчёте может быть безопасно принят коэффициент 0,3, если масло и вода не попадают на рабочие поверхности тормоза и если приняты меры против перегрева обшивок.