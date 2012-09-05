Итак, попробуем проанализировать первые результаты. В 1992 году удалось провести 8 этапов, в нынешнем — 12 (плюс те два, которые были заявлены, но не состоялись), а в календаре следующего года уже 13 этапов. Отчет наблюдателя РАФ, составленный в соответствии с отчетом Международной автомобильной Федерации, имеет пятнадцать статей, по пять вопросов в каждой. Каждый из вопросов не только контролирует Организатора, но и подсказывает ему, как сделать ралли. Ответ на каждый вопрос оценивается в десятых долях — от 0 до 1. Удельный вес статей оценивается коэффициентами, сумма которых равна 40. Максимально возможная итоговая сумма баллов — 200. Таким образом, оценка возникает по 75 (!) критериям. Разделив эту сумму на 40, получим оценку на манер школьной: набрал 200 — получай «пятерку», набрал меньше, чем 120 — «двойка» или «двойка с плюсом».

Так вот: в прошлом году лучший показатель был 135,5, худший — 97,5, а средний — 121,9 — еле-еле «троечка». В текущем году лучший показатель — 173,95 (кстати, у того же Организатора), худший — 118,8 (у этого ралли в новом году статус этапа чемпионата заменен на кандидатский), а средний показатель — 150 — это уже почти «хорошо».

Российская автомобильная Федерация денежных средств Организаторам этапов не дает, да и не имеет их, в отличие от ДОСААФа, распределявшего часть государственных ассигнований на спорт. Тем не менее, среди Организаторов этапов, проводимых на базе лучших традиционных соревнований, уже наметилось нечто вроде здоровой конкуренции. Хорошо ли это? Очень хорошо.