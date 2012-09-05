В замену металлических сережек, требующих постоянно большого внимания к их смазке и обычно изнашивающихся чуть ли не скорее всех других деталей автомобиля, отчего возникает дребезжание, широко распространилось применение резиновых опор для рессор или амортизаторов, изобретенных А. К. Мазигу, главным инженером InternationalMotorsС°. Рессорные ушки отсутствуют, а вместо этого два главных листа загнуты кверху под прямым углом и вставлены в полость, наполненную литой резиновой массой, заключенной в коробку, прикрепленную к автомобильной раме и заменяющую рессорный кронштейн. Приболчиваемый кожух заключает в себе концы рессор, резиновую массу и пару специальных штампованных фасонных выступов и удерживает всю установку под; определенным давлением, Такие резиновые подвески не требуют особого ухода, остаются постоянно бесшумными и отличаются вдобавок тем преимуществом, что не пачкаются маслом и потому облегчают общую чистку автомобиля. Помимо того такая подвеска вследствие своей гибкости способствуют общей гибкости всей рессорной системы, откуда и произошло название «амортизаторов». Профессор Шарлотенбургского технического училища Becker, производивший опыты с автобусами Yeleow Coach С°, на которых установлены указанные резиновые подвески, нашел, что давление в них равняется около 2 8и0 фунт, на дм (200 к г/см2), увеличиваясь иногда в зависимости от нагрузки. Не хватает денег на покупку нового авто? Посмотрите автомобили с пробегом в ростове. Специалисты автосалона WeLoveAuto тщательно проверяют каждую машину перед продажей, поэтому вы точно не нарветесь на "проблемный" автомобиль.

Эластичные втулки для рессорных сережек вошли в Европе в употребление под названием «сайлент-блок». Они состоят их двух металлических втулок одна внутри другой, разделенных слоем неметаллического материала большой упругости и обладающего свойством легко приставать к металлу (вероятно, какой-нибудь состав из резины). Данным материалом заполняется пространство между двумя металлическими втулками слоем толщиной от 2 до б мм, причем это не препятствует вращению втулок в пределах до 60° одна по отношению к другой; по окончании вращательного движения они легко могут возвращаться в первоначальное положение. В Англии изготовляются подобные же амортизирующие втулки, в которых вулканизированная резина нанесена на металлическую поверхность.

Рессорные сережки с резиновой прокладкой изготовляются в г. Детройте двух типов. Первый из них предназначается для замены обыкновенных металлических сережек, перед которыми он имеет то преимущество, что не требует смазки и остается бесшумным в течение срока службы. Второй тип сережек применяется в тех случаях, когда требуется передача тяговых усилий. В обоих случаях употребляют резиновую прокладку двойной толщины, которая и прикрепляется болтами к концу главного листа и кронштейну рессоры. Между головкой болта, резиновой прокладкой и металлической частью вставляются металлические подкладные шайбы для того, чтобы как можно равномернее распределить напряжение по указанной прокладке.

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