Фирма Мак уже давно применяет резиновые изоляторы в соединении между рамой и рессорами для грузовых автомобилей и автобусов. Два наиболее длинных листа рессоры отогнуты на концах под прямыми углами, облицованы штампованным чехлом и входят в резиновую деталь, заключенную в кожух, приклепанный к раме. Описанное устройство ограничивает продольное перемещение коренных листов, и поэтому рессоры сконструированы таким образом, что при нормальной нагрузке они являются почти прямыми.

Центровые болты. Центровые болты рессор изготовляются четырех основных размеров (8, 9,5, 11 и 13 мм) и имеют мелкую резьбу. Круглые головки болтов имеют прорезь под отвёртку (произвольного размера). SAE рекомендует болты диаметром 8 мм (Vie) применять для рессор легковых автомобилей шириной 3,8—5 см и для рессор грузовиков шириной 5 см; болты диаметром 9,5 мм (3/э") —Для рессор легковых автомобилей шириной 5,7— 6,4 см и рессор грузовиков шириной у " 5—5,7 см; болты диаметром И мм 6,3—7,6 см и болты диаметром 13 мм (72")—для рессор грузовиков шириной 8,9 см и более. При переходе стержня к головке предусматривается закругление радиусом 0,5—1 мм.

Отверстие для центрового болта ослабляет рессору, поэтому стремятся избегать его применения. В этом случае листы снабжаются поперечным выступом в средней части или круговыми выштамповками, входящими в углубления последующего листа. Листы рессор, не имеющих центровых болтов, стягиваются при транспортировке и сборке стремянками.

Хомуты рессор. Хомуты, применяемые на листовых рессорах, имеют два назначения — передать напряжения при отдаче на большее число листов и обеспечить правильное взаимное расположение листов, соединённых центровым болтом. Чаще всего, особенно в рессорах большого размера, применяется хомут с болтом. Он состоит из отрезка полосовой стали, изогнутой в виде скобы, приклёпанной к концу более короткого листа и охватывающей всё сечение рессоры. Концы хомута стянуты болтом, окружённым дистанционной трубкой. Зазор между хомутом и листами рессоры должен быть не менее 1,5 мм, чтобы избежать концентрации напряжений на внешней кромке коренного листа при скручивании рессоры в поперечной плоскости. Хомуты изготовляются из стали сечением 4Х 16 и 4,7 X 19 мм для легковых автомобилей и 4,7X25 и 4,7 X 32 мм для грузовых. Кроме того, применяется также хомут замкнутого типа, изготовляемый из более тонкой стали (около 2,5 мм), применяемый главным образом на рессорах с чехлами. Взамен прикрепления его к охватываемому листу посредством заклёпки он проходит через прорези концевой части этого листа, выступающего за кромки остальных листов. Многие считают наличие хомутов на рессорах с чехлами излишним.