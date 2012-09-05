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Бесплатные ставки или на деньги?

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В Fresh Casino доступно два режима игры: бесплатно и на реальные деньги. Обычно в игровые автоматы бесплатно играют новички, желающие разобраться во всех правилах, а также опытные игроки, желающие «потренироваться» перед серьёзной игрой.

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