Игровой клуб Максбет не нуждается в особом представлении. Он хорошо известен любителям азартных игр. Это достойное онлайн-казино с безупречной репутацией, качественным сервисом, большим выбором игровых аппаратов. Заведение предлагает игрокам щедрые вознаграждения и отличную программу лояльности.





Что такое зеркало и его возможности?

Достаточно часто любители азартных игр не могут войти на сайт своего любимого игорного заведения. Это вызывает удивление, растерянность, а порой и негодование некоторых пользователей. Особенно это касается авторизованных клиентов, которые имеют на своем счету денежные средства и предоставили администрации клуба конфиденциальную информацию. Переживания совершенно напрасны. Руководство казино Максбет знает о таком недоразумении и предусмотрело подобные ситуации. Именно по этой причине и были созданы резервные копии, которые называют зеркалами или сайтами-двойниками.

Вход на официальный сайт казино Максбет блокируют по разным причинам:

хакерские атаки, или проделки конкурентов;

ведутся профилактические работы;

произошел сбой в программном обеспечении;

сайт заблокирован контролирующими организациями;

ресурс может быть недоступен по причине загруженности.

Именно поэтому имеется несколько резервных копий. Они не подлежат блокировки, так как зарегистрированы на зарубежных серверах. На официальном сайте казино Максбет имеются ссылки на резервные копии. Зарегистрированным пользователям адреса зеркал высылают на электронную почту. Ссылки на зеркала постоянно обновляются. Их можно добавить в закладки браузера ионии всегда будут у вас «под рукой».





Возможности резервных копий

Зеркало ничем не отличается от официального сайта. Если и имеются отличия, то они столь незначительны, заметить их практически невозможно. Вход зарегистрированные пользователи осуществляют путем ввода своего пароля и логина. Клиентам доступен весь функционал. Здесь клиенты могут:

выбирать автоматы, представленные в библиотеке:

регистрироваться на сайте;

играть в двух режимах — на деньги и в демоверсии;

знакомиться с новостной информацией;

обращаться в службу поддержки клиентов;

принимать участие в мероприятиях: лотереях, розыгрышах, турнирах;

пополнять расчетный счет и выводить денежные средства, воспользовавшись доступными платежными системами.

То есть, на резервных копиях игроки совершают те же действия, что и на основном ресурсе. Зеркала работают по особому алгоритму, они практически не блокируются, поэтому участники казино Максбет могут спокойно наслаждаться любимыми играми, входить с мобильных устройств. Вся представленная игроками информация находится в сохранности и защищена системой шифрования.



