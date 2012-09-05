Любой желающий в центре столицы сможет насладиться маленькой Италией, посетив ресторан Bellini, который предоставляет посетителям прекрасную возможность насладиться невероятными вкусами блюд из этой фантастической страны. Относится заведение к классу премиум. Здесь же вы сможете отведать знаменитые средиземноморские блюда. В самом заведении посетители наслаждаются той теплой атмосферой, которую для них бережно создал персонал. Каждая мелочь интерьера тщательно продумана, поэтому сразу же при входе в Беллини, вы почувствуете очарование, наслаждаясь легкостью интерьерных решений и уюта, который здесь царит. Здесь можно заказать проведение самых разных торжеств, свадеб, банкетов, семейных обедов или же деловых встреч, которые будут отличаться зрелищностью и высочайшим уровнем сервиса.

Bellini является современным заведением, удовлетворяющим любые потребности клиентуры. Также это ресторан с панорамным видом, который открывается и огромных окон заведения. Поэтому здесь посетители наслаждаются видами, которые создают невероятное ощущение неограниченной свободы. Поэтому клиентура не скрывает того изумления во время визита в Беллини, которое их приводит в отличное настроение. Удобное месторасположение на Крылатском позволяет легко добраться до ресторана. Наиболее довольными посетители останутся великолепной атмосферой, которая здесь царит, а также качеством обслуживания. По пятничным вечерам здесь звучит фортепьянная музыка в исполнении Дмитрия Чернышева, официального музыканта Беллини.

Наш ресторан итальянской кухни предлагает посетителям бизнес-ланчи вместе с блюдами банкетного меню. В промежутке между 12:00 и 16 часами у нас действует двадцатипроцентная скидка на все блюда основного меню. Кроме них мы предлагаем клиентуре широчайший выбор разнообразных кондитерских изделий. Здесь каждый сможет насладиться изумительными пирожными, макарони, конфетами ручной работы или же заказными тортами. А в нашей кафетерии всегда можно заказать свежесваренный ароматный кофе, который мы предлагаем даже на вынос.

Беллини еще и ресторан для корпоратива на 50 человек, которые смогут насладиться здесь невероятным вкусом настоящей Италии. Вкушая такие блюда вы сможете переместиться на узкие и живописные улочки итальянских городов, наслаждаясь при этом невероятными вкусовыми качествами всех ингредиентов. Для приготовления подобных блюд команда Беллини использует исключительно органические, свежайшие и натуральные продукты, которые мы получаем непосредственно от фермерских хозяйств. А с огромных окон заведения вы сможете наслаждаться потрясающими панорамными видами на Москву-реку, Крылатские холмы или же Гребной канал. Такой отдых позволит вам забыть о суете и прогуляться по каналам Венеции на гондоле или же насладиться чарующим Миланом и Римом.

