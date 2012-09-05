Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События Рессоры




Рессоры
31 Января 2018
Теги: авто

Рамы любого типа автомобилей подвешиваются на осях колес при помощи рессор. В настоящее время почти исключительное применение имеют листовые рессоры, состоящие из целого ряда стальных полос или листов; для легкого типа автомобилей и мотоциклов применялись в ограниченном количестве также и пружины; в качестве замены стальных рессор предлагались резиновые и пневматические подушки и буфера. Выгодной особенностью листовых рессор является то, что промежуточное трение между отдельными листами ослабляет всякую вибрацию, порождаемую неровностями дороги, содействуя этим более спокойному ходу автомобиля. Но для легковых автомобилей и такое, смягчающее толчки, действие рессор было признано недостаточным в современных условиях, и поэтому теперь в большинстве случаев устраиваются специальные, компенсирующие толчки, приспособления, известные под названием рессорных амортизаторов и компенсаторов.

Теория расчета листовых рессор. Наиболее элементарная конструкция листовой рессоры состоит собственно из одного листа. Такого рода рессора представляет собой или двухконсольную балку, нагруженную по концам, иди однопролетную балку, нагруженную посредине. Если мы будем считать каждую половину рессоры за отдельную консоль и обозначим нагрузку одного конца рессоры буквой Р, половину длины рессоры буквой Î, ширину ее буквой Ь, толщину буквой < и модуль упругости буквой Е, то получим следующую формулу для определения прогиба рессоры.

Следовательно, получаем, что при одном листе с одинаковым сечением во всю длину напряжение от изгибающего момента изменяется от нулевого на конце до максимального в средине рессоры. Поэтому, при применении единственного листа с однородным сечением, материал рессоры оказался бы весьма слабо использованным, и одна из задач применения многолистных рессор сводится к тому, чтобы образовать достаточно равномерное распределение напряжений во всех частях рессоры. Положим теперь, что мы берем известное число одинаковых листов. Тогда, если предположить, что нагрузка приложена к верхнему листу, прогиб должен был бы распространиться в одинаковой мере на все листы.

 


.

тут были комменты. RIP!






Поделиться ссылкой
Другие материалы на эту тему
Материалы для рессор... - . (+60)
Предел утомляемости рессорных ... - . (+88)
Классификация рессор... - . (+84)
Предохранительные устройства д... - . (+85)
Кронштейны для рессор... - . (+86)
Скрепление деталей рамы... - . (+89)
Как выбрать оригинальные масла... - . (+113)
Центральная часть рамы легково... - . (+74)
Крепление мотора... - . (+108)
Расчет лонжеронов... - . (+91)
CrossTrade - . (+91)
Автомобильные рамы... - . (+89)
Рычаг ручного тормоза... - . (+128)
Как обучить девушку водить за ... - . (+117)
Место расположения рычагов пер... - . (+103)
Популярное на форуме
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 22:14, 27 Апреля 2017
Порт Байкал (путеводитель)... - 00:21, 13 Августа 2016
Самуи (Путеводитель)... - 01:57, 23 Октября 2015
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 17:45, 3 Ноября 2014
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 01:21, 12 Июня 2014
Иркутск (путеводитель)... - 23:10, 12 Мая 2014
Спроси большого начальника ГАИ... - 00:03, 13 Апреля 2013
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 11:31, 30 Октября 2012
Автошоу в Киеве 2012... - 10:27, 17 Сентября 2012
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 10:26, 5 Сентября 2012
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке