Рамы любого типа автомобилей подвешиваются на осях колес при помощи рессор. В настоящее время почти исключительное применение имеют листовые рессоры, состоящие из целого ряда стальных полос или листов; для легкого типа автомобилей и мотоциклов применялись в ограниченном количестве также и пружины; в качестве замены стальных рессор предлагались резиновые и пневматические подушки и буфера. Выгодной особенностью листовых рессор является то, что промежуточное трение между отдельными листами ослабляет всякую вибрацию, порождаемую неровностями дороги, содействуя этим более спокойному ходу автомобиля. Но для легковых автомобилей и такое, смягчающее толчки, действие рессор было признано недостаточным в современных условиях, и поэтому теперь в большинстве случаев устраиваются специальные, компенсирующие толчки, приспособления, известные под названием рессорных амортизаторов и компенсаторов.

Теория расчета листовых рессор. Наиболее элементарная конструкция листовой рессоры состоит собственно из одного листа. Такого рода рессора представляет собой или двухконсольную балку, нагруженную по концам, иди однопролетную балку, нагруженную посредине. Если мы будем считать каждую половину рессоры за отдельную консоль и обозначим нагрузку одного конца рессоры буквой Р, половину длины рессоры буквой Î, ширину ее буквой Ь, толщину буквой < и модуль упругости буквой Е, то получим следующую формулу для определения прогиба рессоры.

Следовательно, получаем, что при одном листе с одинаковым сечением во всю длину напряжение от изгибающего момента изменяется от нулевого на конце до максимального в средине рессоры. Поэтому, при применении единственного листа с однородным сечением, материал рессоры оказался бы весьма слабо использованным, и одна из задач применения многолистных рессор сводится к тому, чтобы образовать достаточно равномерное распределение напряжений во всех частях рессоры. Положим теперь, что мы берем известное число одинаковых листов. Тогда, если предположить, что нагрузка приложена к верхнему листу, прогиб должен был бы распространиться в одинаковой мере на все листы.