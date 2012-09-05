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Рессоры с плоскими опорными поверхностями
14 Февраля 2018
Теги: авто

Вместо устройства ушек на концах коренного листа их можно оставлять плоскими с тем, чтобы концы опирались на так называемые плоские опоры. Такие опоры являются как бы само устанавливающимися при работе, и сверх того при них можно располагать большими опорными поверхностями, чем при рессорных пальцах, увеличивая таким образом срок их службы. Такая конструкция разработанная фирмой Büssing, применяется на грузовиках и автобусах. Здесь коренной лист, поддерживаемый двумя прилегающими во всю его длину листами, заканчивается на каждом своем конце шаровым яблоком, входящим в такую же выемку в подпятнике, сделанном в башмаке и скользящем в плоской опоре на кронштейне рессоры. Севастополь - Харьков. Пассажирские перевозки на микроавтобусе из Севастополя в Харьков с комфортом. Стягивающий конец рессоры хомутик предупреждает выскакивание яблока из подпятника при сильных прогибах рессоры.

Описанная конструкция применяется на шестиколесном шасси. Здесь имеются две полуэллиптические рессоры, по одной с каждой стороны. Под каждой рессорой установлена распределительная поперечина, соединенная шарниром с ведущими осями под кожухом задней оси. Обе распределительные поперечины усилены распорками поставленными крестообразно, а рессорные подушки установлены шарнирно на центральной поперечной трубчатой оси, находящейся на распределительной поперечине.

Значительные затруднения встречает стремление обеспечить при различных дорожных условиях спокойный ход автомобилей при условии, что нагрузка на рессоры изменяется в широких пределах. Для достижения данной цели было потрачено много стараний в отношении проектирования таких рессор, механическое свойство которых, т. е< число фунтов на дюйм (кг на ем) прогиба, повышалось бы с возрастанием нагрузки вместо того, чтобы оставаться неизменным, как у обыкновенных рессор. Такая рессора изготовляется с плоскими концами, опирающимися в опоры закругленной формы. При малой нагрузке соприкосновение концов рессоры имеет место у наружных краев опорной поверхности или вблизи этих краев, от чего полезная длина рессоры относительно увеличивается, и рессора работает мягко. При повышении нагрузки линия соприкосновения концов рессоры перемещается к внутренним краям опор, причем рессоры становятся более жесткими за счет уменьшения длины. Отсюда видно, что путем соответствующих изменений формы наружных очертаний опорной поверхности можно влиять на изменение кривых прогиба рессоры.

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тут были комменты. RIP!






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