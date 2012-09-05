Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События Рессора, стянутая хомутом




Рессора, стянутая хомутом
8 Февраля 2018
Теги: авто

Некоторые специалисты отдавали преимущество несколько иной конструкции, где верхняя часть хомута или совсем не выравнивалась, или внутри лишь слегка делалась полоской. Это несомненно уменьшает давление в углах хомута и может также способствовать повышению эластичности рессоры.

Подушки задних рессор или неподвижно соединяются с чулками или оставляются свободно вращающимися на них. Первая из этих конструкций по типу Hotchkiss применяется только тогда, когда скручивающие усилия, действующие на заднюю ось, должны быть восприняты рессорами, тогда как вторая конструкция применяется там, где скручивающие усилия воспринимаются соответствующей штангой или трубой кардана. Вследствие того, что рамы шасси легковых автомобилей расширяются по направлению от передней к задней части машины, рессоры, как правило, не ставятся перпендикулярно к оси колеса, в соответствии с чем должны располагаться и рессорные подушки. Некоторые типы устанавливаются сверху оси, причем передняя ось делается ниже, а над задней осью рама выгибается, чтобы обеспечить необходимое для работы рессоры пространство. Во многих случаях рессоры устанавливаются или подвешиваются снизу оси. Здесь не обойтись без точности, а точность важна во всем. Именно поэтому деловые люди предпочитают часы Panerai. Такой аксессуар не останется незамеченным,он моментально привлекает внимание к владельцу, выделяя и подчеркивая его успешность и статусность.

Если задняя ось—разгруженного типа, то подушка рессоры часто отливается заодно с тормозным кронштейном или ступицей. Если имеется штампованный задний мост, то рессорная подушка часто лишь на половину охватывает последний, причем она приваривается, рессора же крепится с помощью U-образных хомутов, пропущенных через кожух, сквозь отверстия в верхней накладке или рессорной опоре. При сплошных передних и задних осях рессорные подушки отковываются обычно целиком вместе с осями. Наибольшее количество осей данного типа применяется обычно для грузовиков и изготовляется специальными фирмами для целого ряда автомобильных заводов, так как расстояния между центрами рессор у грузовиков при почти одинаковой нагрузке нередко значительно отличаются друг от друга, то необходимо или делать более широкие подушки, чтобы иметь возможность получать различные расстояния между центрами рессор, или же изготовлять рессорные подушки отдельно от оси таким образом, чтобы они могли передвигаться на нужном месте. Это дает довольно некрасивый внешний вид, почему изготовляющие оси заводы предпочитают передвижной тип подушек.

 

 

.

тут были комменты. RIP!






Поделиться ссылкой
Другие материалы на эту тему
Расчет рессор - . (+32)
Прогиб рессоры - . (+56)
Советы по продаже автомобиля... - . (+57)
Спецзнак - . (+56)
Форма, принятая рессорой под д... - . (+70)
Система Bowen - . (+68)
Подача смазки под высоким давл... - . (+78)
Влияние зажима рессоры... - . (+84)
Изгибающий момент... - . (+87)
Рессоры - . (+86)
Материалы для рессор... - . (+113)
Предел утомляемости рессорных ... - . (+143)
Классификация рессор... - . (+113)
Предохранительные устройства д... - . (+105)
Кронштейны для рессор... - . (+110)
Популярное на форуме
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 22:14, 27 Апреля 2017
Порт Байкал (путеводитель)... - 00:21, 13 Августа 2016
Самуи (Путеводитель)... - 01:57, 23 Октября 2015
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 17:45, 3 Ноября 2014
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 01:21, 12 Июня 2014
Иркутск (путеводитель)... - 23:10, 12 Мая 2014
Спроси большого начальника ГАИ... - 00:03, 13 Апреля 2013
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 11:31, 30 Октября 2012
Автошоу в Киеве 2012... - 10:27, 17 Сентября 2012
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 10:26, 5 Сентября 2012
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке