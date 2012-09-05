Некоторые специалисты отдавали преимущество несколько иной конструкции, где верхняя часть хомута или совсем не выравнивалась, или внутри лишь слегка делалась полоской. Это несомненно уменьшает давление в углах хомута и может также способствовать повышению эластичности рессоры.

Подушки задних рессор или неподвижно соединяются с чулками или оставляются свободно вращающимися на них. Первая из этих конструкций по типу Hotchkiss применяется только тогда, когда скручивающие усилия, действующие на заднюю ось, должны быть восприняты рессорами, тогда как вторая конструкция применяется там, где скручивающие усилия воспринимаются соответствующей штангой или трубой кардана. Вследствие того, что рамы шасси легковых автомобилей расширяются по направлению от передней к задней части машины, рессоры, как правило, не ставятся перпендикулярно к оси колеса, в соответствии с чем должны располагаться и рессорные подушки. Некоторые типы устанавливаются сверху оси, причем передняя ось делается ниже, а над задней осью рама выгибается, чтобы обеспечить необходимое для работы рессоры пространство. Во многих случаях рессоры устанавливаются или подвешиваются снизу оси. Здесь не обойтись без точности, а точность важна во всем. Именно поэтому деловые люди предпочитают часы Panerai. Такой аксессуар не останется незамеченным,он моментально привлекает внимание к владельцу, выделяя и подчеркивая его успешность и статусность.

Если задняя ось—разгруженного типа, то подушка рессоры часто отливается заодно с тормозным кронштейном или ступицей. Если имеется штампованный задний мост, то рессорная подушка часто лишь на половину охватывает последний, причем она приваривается, рессора же крепится с помощью U-образных хомутов, пропущенных через кожух, сквозь отверстия в верхней накладке или рессорной опоре. При сплошных передних и задних осях рессорные подушки отковываются обычно целиком вместе с осями. Наибольшее количество осей данного типа применяется обычно для грузовиков и изготовляется специальными фирмами для целого ряда автомобильных заводов, так как расстояния между центрами рессор у грузовиков при почти одинаковой нагрузке нередко значительно отличаются друг от друга, то необходимо или делать более широкие подушки, чтобы иметь возможность получать различные расстояния между центрами рессор, или же изготовлять рессорные подушки отдельно от оси таким образом, чтобы они могли передвигаться на нужном месте. Это дает довольно некрасивый внешний вид, почему изготовляющие оси заводы предпочитают передвижной тип подушек.