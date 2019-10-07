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Ресивер KD-LX555R
22 Февраля 2020
Теги: авто

Ресивер KD-LX555R оснащен мощным усилителем 50 Вт х 4, что обеспечивает огромный запас мощности, который необходим для полноценной передачи широкого динамического диапазона цифровых источников звука. Заметим, что более высокая мощность системы стала возможной без дополнительных усилителей.

Трехдиапазонный параметрический эквалайзер iEQ ресивера, позволяет регулировать три характеристики: среднюю частоту, ширину диапазона и уровни сигнала по частотным диапазонам. Таким образом можно настроить общую частотную характеристику по своему вкусу или в соответствии с акустикой своего автомобиля. Также имеется независимый тонконтроль сверхнизких частот для усиления басов в пределах 60 Гц. Для удобства iEQ предлагает девять предустановленных настроек эквалайзера! Pop, Hard Rock, Jazz, Dance Music, Reggae, R&B, Country, Classic и Flat) и три, устанавливаемые пользователем.

Мультиразрядный I -битовый цифрово-аналоговый преобразователь обеспечивает повышенное разрешение (эквивалентное формату на 24 бита) и меньшее искажение звучания благодаря высокобитной передискретизации. Таким образом, тонкие нюансы музыкального произведения воспроизводятся в мельчайших подробностях.

При нем — прием

Интеллектуальный тюнер HS-llli с синтезированной фазовой автоподстройкой отличается точным обнаружением помех и автоматическим переключением при обнаружении мощного нежелательного сигнала с широкой частотной полосы (для снижения шума и расширения диапазона) на узкую (для стабильного, свободного от шума сигнала). Точность переключения между диапазонами контролируется микрокомпьютером, что обеспечивает наилучший радиоприем в городе и за его пределами.


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