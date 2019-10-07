В этом сезоне F1A затеяла серьезную реорганизацию. На основе бывших “двадцаток" решено создать собственно чемпионат Европы. А гонки с коэффициентом пониже включены в региональные европейские кубки: южный, северный, восточный и западный. При этом в основном зачете коэффициенты исчезли, а в кубках остались неизменными: 10-5-2.

Что касается чемпионата Европы, то его можно назвать уменьшенной копией мирового. Участникам предлагается пройти девять этапов: в Италии, Польше, Болгарии, Бельгии. Португалии, Чехии, Турции, Греции и Франции. В зачет идут все гонки, очки на этапах начисляются, как и в мировом первенстве.

Кубковая система несколько сложнее. Максимальное число этапов в каждом кубке должно быть не более 13, при этом от одной страны — не более пяти. В зачет идут не все гонки, а несколько лучших, в зависимости от числа заявленных. Если тонок меньше 9, то учитываются на две меньше. Если 9-10 — на три. А если этапов 11 и больше, то число зачетных тонок уменьшается на четыре. Ятя того чтобы получить очки, нужно стартовать не менее, чем в пяти гонках.

Несколько смущает распределение стран но регионам и количество запланированных в них гонок. Южный регион (Греция, Венгрия, Италия, Сан-Марино, Словения, Швейцария) — 12 этапов: северный (Эстония, Германия. Великобритания, Финляндия, Латвия, Норвегия, Польша, Швеция) — 10; восточный (Болгария, Хорватия, Чехия, Грузия, Литва, Румыния, Словакия, Югославия)— М(?) и западный (Авария, Андорра, Бельгия, Испания, Люксембург, Нидерланды. Португалия) — 8 этапов. Кроме чисто географических вопросов возникает ощущение “перенаселения" в восточной зоне при явно вольготной жизни на юге и на западе. При этом в календарь южного кубка включены А!?) итальянских гонок. Скорее всего, у FIA был собственный взгляд на создание сбалансированных зон и соблюдение принятого регламента. Кстати, никаких ограничений по “национальному признаку" для водителей нет. Гонщик из любой страны может стартовать в любом из кубков или, если хватит сил, в нескольких сериях сразу.