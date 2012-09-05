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RentDrive: Аренда авто
11 Апреля 2020
Теги: авто

Аренда авто сегодня очень востребованная услуга среди киевлян и гостей города. В столице сейчас функционирует множество прокатных компаний, предлагающих данную услугу. Однако среди них особо выделяется компания RentDrive, которая кроме традиционного автопроката предоставляет своей клиентуре выгодную систему скидок, акционные предложения, индивидуальный подход и огромный автопарк. Здесь можно заказать аренду наиболее популярных марок и моделей авто. Кроме этого арендаторы пользуются полноценной поддержкой в дороге. Предоставляется такая поддержка круглосуточно. Риски при оформлении аренды минимизированы. Например, страховка включена в арендную стоимость автотранспортных средств. А автомобили, которые предлагает компания, проходят оснащение и подготовку в соответствии с сезоном. Если возникнет форс-мажорная ситуация или же технические проблемы в пути, компания выполняется подмену автотранспортного средства.


Дополнительные преимущества

В зависимости от пожеланий клиента Рент Драйв предлагает установку GPS-навигатора, который сопровождается обновленными картами, детских кресел, услуги водителя и т.д. Детские кресла можно заказать для малышей любого возраста. Подача осуществляется в любой киевский район или же по всей стране. Процесс оформления происходит всего за 10-15 мин. Получить или же вернуть арендованное авто можно в любом городе или же регионе Украины. Бронирование автотранспорта возможно как в онлайн-режиме, также через телефон, в считанные минуты и без лишних формальностей.


Огромный выбор автотранспорта

Автопарк RentDrive насчитывает свыше 70 единицы ТС. Это современные модели, выпущенные в 2008-2018 гг. Если вы ищете экономичное, надежное и недорогое средство передвижения, лучше выбрать эконом-класс. Машины данного класса считаются оптимальным выбором при передвижении по городским автомагистралям. Средний класс можно назвать граничащим между роскошью и практичностью. Отличаются такие модификации более просторными салонами, в которых помещается 4-5 персон. Прекрасно подойдет данный класс не только для деловых переговоров, но и для путешествий на небольших расстояниях.

Высоким уровнем комфорта отличаются модели бизнес-класса. Они отличаются престижным внешним видом. Чаще всего такие авто заказывают современные деловые люди. Еще более комфортными являются авто VIP-класса, которые еще называют представительскими. Они имеют современное техническое оснащение и прекрасно подходят для свадеб или же иных торжественных мероприятий. Повышенная проходимость и универсальность выделяет среди перечисленных классов внедорожники. На них можно комфортно и безопасно передвигаться вне зависимости от состояния дорог. Если вы отправляется в дальнее путешествие, лучшего варианта вам не найти. Компания также предлагает аренду купе и кабриолетов. Они идеально подходят неординарным личностям, которые стремятся превратить поездку в незабываемое и красочное событие. Наиболее вместительным являются Минивэны. Они прекрасно подойдут туристическим группам, передвигающимся по городу или же в дикой местности.

RentDrive

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