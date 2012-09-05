Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События Рено Сандеро Степвей Сити




Рено Сандеро Степвей Сити
27 Октября 2020
Теги: авто

Создатели нового преднеприводного кроссовера Степвей Сити использовали множество инновационных технологических достижений автомобилестроения и мультимедиа. Предназначена модель для городских условий эксплуатации. Оснащен он современным силовым агрегатом, имеющим вариатор CVT X-Tronic. Такой вариатор представляет собой синтез экономичности и динамичности. Благодаря ему владельцы Рено смогут легко маневрировать среди городских потоков. Благодаря компактным размерам и высокотехнологичному оборудованию эксплуатация Sandero будет максимально комфортным. Следует отметить и запоминающийся дизайн модели данной модификации Renault, благодаря которому будет подчеркнута ваша индивидуальность.

Сандеро - это источник вдохновения и средство комфортабельной езды. Особенность модели заключается в деталях, использованных разработчиками. Следует выделить фронтальную кузовную часть, подчеркнутую массивной радиаторной решеткой и узнаваемой эмблемой данного автомобильного бренда. Это воплощение новой дизайн-концепции авто данной марки. На крыше находятся надежные рейлинги, на которые легко можно установить дополнительный багажник, подчеркивающий внедорожный характер Степвэй. С-образные огни дневного освещения и оригинальный дизайн фар придают данной модификации авто современный облик.

Задний и передний бамперы имеют черные накладки, защищающие их от механических повреждений. Они являются дополнением экстерьера авто. Дополнительного контраста создатели Stepway достигли благодаря использованию "черного глянца" на корпусе зеркал. А оригинальные двухцветные диски придают модели завершающий образ. Параллельно была улучшена эргономика рулевого колеса. Использованы для этого высококачественные материалы, благодаря которым достигается удобный хват для водителя. Для сидений создана оригинальная обивка, отличающаяся необычной фактурой. Использован для этого износостойкий и практичный материал, который не изнашивается и не портится на протяжении всего эксплуатационного срока авто.

Степвэй City оснащен динамичным двигателем и высокоэффективной современной бесступенчатой трансмиссионной системой CVT X-Tronic. Благодаря удобному и надежному и удобному при управлении вариатору CVT X-Tronic достигает отличная динамика, а также топливная экономичность. Хорошее маневрирование на городских автомагистралях и точная парковка достигается за счет усилителя руля, которой оснащена модель. Он также придает больше уверенности при движении на большой скорости. Особенно следует отметить новую мультимедийную систему MediaNav 4.0, которая взаимодействует как с Apple CarPlay. также с AndroidAuto. С такой системой водитель всегда будет следить за дорожной обстановкой, оставаясь на связи.

Сенсорный дисплей мультимедия является незаменимым помощником в авто. Кроме функций аудиоплеера и радио система обеспечивает громкую связь после подключения телефона. Кроме этого MediaNav 4.0 совмещает функции навигатора, имея в арсенале карты РФ. Она поддерживает протоколы AndroidAuto или же Apple CarPlay. Это позволяет водителю эффективно управлять нужными приложениями со своего гаджета через сенсорный дисплей авто.

.

Поделиться ссылкой
Другие материалы на эту тему
Станьте в ряд - . (+14)
Наклейки на авто: особенности... - . (+21)
Подуй сильнее - . (+15)
Кредитные карты от Юником24... - . (+118)
По берегу Днепра - . (+56)
Увеселительная поездка в Донец... - . (+56)
Сомнительный момент... - . (+62)
Не сбейся с курса!... - . (+75)
Исполнитель не опаздывает... - . (+81)
Fiat Idea - . (+105)
Покупка Ford Tranzit от официа... - . (+100)
Conti Eco Contact - . (+88)
Однодиновый комбайн... - . (+73)
Красиво и громко - . (+152)
На всех фронтах - . (+154)
Популярное на форуме
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 21:39, 5 Февраля 2020
Спроси большого начальника ГАИ... - 21:36, 5 Февраля 2020
Иркутск (путеводитель)... - 20:39, 5 Февраля 2020
Автошоу в Киеве 2012... - 15:20, 1 Февраля 2020
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 23:45, 8 Января 2020
Самуи (Путеводитель)... - 01:35, 20 Декабря 2019
Порт Байкал (путеводитель)... - 16:14, 3 Декабря 2019
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 17:06, 27 Января 2019
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 21:14, 27 Апреля 2017
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 09:30, 5 Сентября 2012
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке