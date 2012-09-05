Создатели нового преднеприводного кроссовера Степвей Сити использовали множество инновационных технологических достижений автомобилестроения и мультимедиа. Предназначена модель для городских условий эксплуатации. Оснащен он современным силовым агрегатом, имеющим вариатор CVT X-Tronic. Такой вариатор представляет собой синтез экономичности и динамичности. Благодаря ему владельцы Рено смогут легко маневрировать среди городских потоков. Благодаря компактным размерам и высокотехнологичному оборудованию эксплуатация Sandero будет максимально комфортным. Следует отметить и запоминающийся дизайн модели данной модификации Renault, благодаря которому будет подчеркнута ваша индивидуальность.



Сандеро - это источник вдохновения и средство комфортабельной езды. Особенность модели заключается в деталях, использованных разработчиками. Следует выделить фронтальную кузовную часть, подчеркнутую массивной радиаторной решеткой и узнаваемой эмблемой данного автомобильного бренда. Это воплощение новой дизайн-концепции авто данной марки. На крыше находятся надежные рейлинги, на которые легко можно установить дополнительный багажник, подчеркивающий внедорожный характер Степвэй. С-образные огни дневного освещения и оригинальный дизайн фар придают данной модификации авто современный облик.



Задний и передний бамперы имеют черные накладки, защищающие их от механических повреждений. Они являются дополнением экстерьера авто. Дополнительного контраста создатели Stepway достигли благодаря использованию "черного глянца" на корпусе зеркал. А оригинальные двухцветные диски придают модели завершающий образ. Параллельно была улучшена эргономика рулевого колеса. Использованы для этого высококачественные материалы, благодаря которым достигается удобный хват для водителя. Для сидений создана оригинальная обивка, отличающаяся необычной фактурой. Использован для этого износостойкий и практичный материал, который не изнашивается и не портится на протяжении всего эксплуатационного срока авто.



Степвэй City оснащен динамичным двигателем и высокоэффективной современной бесступенчатой трансмиссионной системой CVT X-Tronic. Благодаря удобному и надежному и удобному при управлении вариатору CVT X-Tronic достигает отличная динамика, а также топливная экономичность. Хорошее маневрирование на городских автомагистралях и точная парковка достигается за счет усилителя руля, которой оснащена модель. Он также придает больше уверенности при движении на большой скорости. Особенно следует отметить новую мультимедийную систему MediaNav 4.0, которая взаимодействует как с Apple CarPlay. также с AndroidAuto. С такой системой водитель всегда будет следить за дорожной обстановкой, оставаясь на связи.



Сенсорный дисплей мультимедия является незаменимым помощником в авто. Кроме функций аудиоплеера и радио система обеспечивает громкую связь после подключения телефона. Кроме этого MediaNav 4.0 совмещает функции навигатора, имея в арсенале карты РФ. Она поддерживает протоколы AndroidAuto или же Apple CarPlay. Это позволяет водителю эффективно управлять нужными приложениями со своего гаджета через сенсорный дисплей авто.