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Рено Сандеро Степвей: преимущественные характеристики
7 Апреля 2017
Теги: авто
Наличие огромного количества моделей внедорожников от различных компаний-производителей, вынуждает к поиску автомобиля с уникальным наполнением и дизайном. И при осуществлении поиска идеального авто очень важно не упустить из внимания Рено Сандеро Степвей. Ведь у этого внедорожника немалое количество преимущественных характеристик.

Преимущества

Отыскать преимущества при рассмотрении этого авто не так уж сложно. Достаточно изучить его дизайн, являющийся отображением внутренних возможностей. Сложные геометрические формы фар, лаконичное расположение черных накладок четко указывают на мощь этого автомобиля. А также на его мужественный характер. Помимо того, Рено Сандеро в Москве заслуживает внимания по таким причинам:

• Максимальная подготовленность к езде в экстремальных условиях. Двигатель этого внедорожника не боится морозов, поскольку адаптирован к запуску при минусовых температурах. Благодаря климат-контролю не возникнет и таких проблем, как обледенение стекол, резкая смена температуры в салоне. На этом автомобиле можно смело отправляться в незнакомые края, ведь он оснащен навигационной системой MediaNav. Она поможет сориентироваться в любой местности.

• Оптимальные габариты. Этот внедорожник обладает оптимальными размерами. Благодаря чему на нем комфортно передвигаться по мегаполису, а также далеко за его пределами.

• Наличие продольных рейлингов, вместительного багажника. На крыше этого Рено есть рейлинги, позволяющие перевозить крупные грузы. Но это никак не связано с габаритами багажника. Он достаточно объемный, рассчитан на 320 литров.

• Надежная защита от механических повреждений. Поскольку этот автомобиль предназначен для езды по любым дорогам и в любых условиях, он оснащен высоким клиренсом, расширителями колесных арок, 16-дюймовыми колесными дисками. Обеспечивает надежную защиту от повреждений, коррозии и антикоррозийное покрытие, черные накладки на бамперах, усовершенствованные амортизаторы.

Что касается безопасности, то новый Рено Сандеро Степвей в наличии имеет фронтальные, подушки безопасности. А также усовершенствованную систему фиксирования детских кресел, систему стабилизации устойчивости и антиблокировочную ABS. Имеет этот автомобиль и датчики парковки, максимально упрощающие установку машины.

Если проводить анализ цен, то данный внедорожник, несмотря на огромное количество преимущественных характеристик, имеет приемлемую стоимость. В чем можно убедиться http://www.avignon-auto.ru — на сайте дилера Рено Сандеро.


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