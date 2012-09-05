Renault Sandero является компактным пятидверным хэтчбеком, сконструированный на проверенном временем шасси седана Logan. Автомобиль выглядит стильно, отличается вместительным салоном, в который поместится 5 взрослых человек, отличными ездовыми качествами и относительно невысокой стоимостью.





Экстерьер и интерьер

Французский хэтчбек Рено Сандеро обладает плавными линиями кузова, неглубокими подштамповками на крышке капота, рельефными порогами и бамперами, а также стильной оптикой, придающей экстерьеру солидности. Дневные ходовые огни, широкие колесные арки и стильные легкосплавные диски 15 дюймов придают облику городскому авто целостности и завершенности.

Внутреннее пространство отличается эргономичностью и удобством расположения всех органов управления. Рулевое колесо с кожаной оплеткой обеспечивает приятный хват. Оно регулируется по высоте и на нем имеются кнопки для управления круиз контролем и аудиосистемой. Сиденье водителя и переднего пассажира легко настраиваются под любое телосложение. Его каркас характеризуется продуманным профилем и дает возможность с комфортом разместиться и не чувствовать усталости во время длинной дороги.

Багажное отделение объемом 320 л можно увеличить за счет складывающихся сидений заднего ряда. За безопасность отвечают фронтальные и боковые подушки безопасности.

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Технические характеристики

Рено Сандеро оснащается тремя бензиновыми силовыми агрегатами на выбор: 1.6 л и 1.6 л 16 кл. Моторы работают в паре с 5-ти ступенчатой «механикой. Для двигателя 1.6 л 16 кл. предусматривается автоматическая КПП с 4-мя ступенями. Заявленный расход топлива в смешанном цикле составляет 7 л/100 км. В городе потребление бензина возрастает до 10 л/100 км. В меру жесткая подвеска с длинным ходом (спереди «Mc-Pherson», а сзади с программируемой деформацией) хорошо справляется со сглаживанием неровностей дорожного полотна.

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