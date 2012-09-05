Новая уникальная модель авто - Рено Аркана была по-достоинству оценена
российскими автолюбителями, ценящими комфорт, удобство и хорошую
управляемость не только на городских автомагистралях, он и загородных
просторах. Инженерам, работающим над созданием модели, удалось добиться
сочетания практичности кроссовера и стремительности купе. На таком
транспорте вы сможете уверенно покорять городские магистрали и
пригороды, не думая о безопасности передвижения. Благодаря системе
контроля и мониторинга слепых зон, водитель сможет обеспечить
безопасность при перестроении в потоке.
Модель оснащена электронным ассистентом, позволяющим контролировать
движение попутных авто. А датчики, встроенные в зеркалах заднего вида,
способны сигнализировать о помехах, возникающим при перестроении.
Разработчикам кроссовера удалось добиться нового уровня комфорта не
только для водителей, но и для пассажиров. Была использована система
климат-контроля с интерьерной 8-цветной подсветкой, позволяющей
создавать настроение вне зависимости от погодных условий, с учетом ваших
пожеланий. Салон отличается вместительностью. Пассажиры чувствуют в нем
себя комфортно и просторно. Здесь достаточно свободного места и
пространства. Вещи можно хранить и удобно разложить по множеству
отделений и ниш, которые были предусмотрены дизайнерами.
Складные задние сиденья позволяют воссоздать ровный пол, а вместительное
багажное отделение позволяет транспортировать любые крупногабаритные
предметы. Благодаря своей технической оснащенности, стилю и изяществу,
Рено Аркана завоевала особую популярность на отечественном авторынке.
Следует особо отметить эргономичность и простоту центральной консоли.
Кнопки управления здесь размещены под рукой водителя, позволяя быстро
находить нужные команды. Мультимедийная система работает через
приложения Apple CarPlay и Android Auto, позволяя водителю запускать
навигацию, музыку или же общаться. А с помощью голосового помощника -
Яндекс Алиса, можно найти наиболее оптимальный маршрут до точки
назначения, искать нужные заправки, магазины или же кафе, узнать о
погоде или свободных парковочных местах.
Модель разработана специально для наших автодорог. Следует отметить и
внешнюю привлекательность Рено Аркана, которая подчеркивает внедорожный
характер модификации авто. Кузов отличается выразительным силуэтом,
придающим автомобилю заметный и яркий характер. Разработчики Аркана
прибегали к разным проверкам и тестам, чтобы усовершенствовать модель,
приспосабливая ее к российским климатическим и дорожным условиям. Картер
двигателя имеет стальную защиту, также как и колесные арки. Все это в
итоге позволило разработчикам Рено создать надежный, долговечный и
хорошо управляемый кроссовер с элементами купе, пользующийся огромной
популярностью среди автолюбителей.