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Рено Аркана
2 Мая 2021
Теги: авто

Новая уникальная модель авто - Рено Аркана была по-достоинству оценена российскими автолюбителями, ценящими комфорт, удобство и хорошую управляемость не только на городских автомагистралях, он и загородных просторах. Инженерам, работающим над созданием модели, удалось добиться сочетания практичности кроссовера и стремительности купе. На таком транспорте вы сможете уверенно покорять городские магистрали и пригороды, не думая о безопасности передвижения. Благодаря системе контроля и мониторинга слепых зон, водитель сможет обеспечить безопасность при перестроении в потоке.

Модель оснащена электронным ассистентом, позволяющим контролировать движение попутных авто. А датчики, встроенные в зеркалах заднего вида, способны сигнализировать о помехах, возникающим при перестроении. Разработчикам кроссовера удалось добиться нового уровня комфорта не только для водителей, но и для пассажиров. Была использована система климат-контроля с интерьерной 8-цветной подсветкой, позволяющей создавать настроение вне зависимости от погодных условий, с учетом ваших пожеланий. Салон отличается вместительностью. Пассажиры чувствуют в нем себя комфортно и просторно. Здесь достаточно свободного места и пространства. Вещи можно хранить и удобно разложить по множеству отделений и ниш, которые были предусмотрены дизайнерами.

рено аркана

Складные задние сиденья позволяют воссоздать ровный пол, а вместительное багажное отделение позволяет транспортировать любые крупногабаритные предметы. Благодаря своей технической оснащенности, стилю и изяществу, Рено Аркана завоевала особую популярность на отечественном авторынке. Следует особо отметить эргономичность и простоту центральной консоли. Кнопки управления здесь размещены под рукой водителя, позволяя быстро находить нужные команды. Мультимедийная система работает через приложения Apple CarPlay и Android Auto, позволяя водителю запускать навигацию, музыку или же общаться. А с помощью голосового помощника - Яндекс Алиса, можно найти наиболее оптимальный маршрут до точки назначения, искать нужные заправки, магазины или же кафе, узнать о погоде или свободных парковочных местах.

Модель разработана специально для наших автодорог. Следует отметить и внешнюю привлекательность Рено Аркана, которая подчеркивает внедорожный характер модификации авто. Кузов отличается выразительным силуэтом, придающим автомобилю заметный и яркий характер. Разработчики Аркана прибегали к разным проверкам и тестам, чтобы усовершенствовать модель, приспосабливая ее к российским климатическим и дорожным условиям. Картер двигателя имеет стальную защиту, также как и колесные арки. Все это в итоге позволило разработчикам Рено создать надежный, долговечный и хорошо управляемый кроссовер с элементами купе, пользующийся огромной популярностью среди автолюбителей.

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