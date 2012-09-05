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Renault Logan Stepway
2 Февраля 2021
Теги: авто

Среди модельного ряда известного автомобильного бренда Рено, линейка Logan Stepway занимает особое место. Привлекает данная модификация внимание автолюбителей внедорожным дизайном и комфортом, характерным для современных седанов. Многим нравится сочетание элегантного силуэта кузова седана и солидного образа. Хотя не менее важным является функциональность и практичность кроссовера. Ведь Степвей оптимально адаптирован под российские климатические условия. Создателям этой модели удалось успешно сочетать преимущества седана и внедорожника. Этим и объясняется повышенный спрос на Логан Степвей среди российских автолюбителей. Любой желающий сможет купить рено логан степвей у официального дилера Автоград, который предлагает лучшие цены и полный комплекс сопутствующих услуг.

Внешне модель привлекает внимание стильным дизайном, который одновременно является практичным. Благодаря пластиковой 360-градусной защите кузова, расширителям колесных арок, хроомированным декоративным накладкам и инновационным массивным бамерам, Степвей очень напоминает авто класса SUV. Кроме этого разработчики добились максимальной практичности авто. Прежде всего необходимо отметить эффективную кузовную защиту. На таком автомобиле можно смело отправляться в путь за поиском новых горизонтов. Благодаря высокому дорожному просвету вы без проблем преодолеете любые препятствия, встречающиеся на таком пути. Кроме этого производитель увеличил клиренс и довел его до 195 мм.

Ведется продажа renault logan в тюмени автосалоном Автоград по наиболее низким ценам. Поставки осуществляются непосредственно заводом-производителем, что позволяет продавцу сохранять стабильно низкие цены на все комплектации данной модели. Новая модель оснащается 16-дюймовыми дисками идеально сочетающимся с внедорожным дизайном Степвей. А благодаря новому рулевому колесу, изготовленному из материалов высочайшего качества, обеспечен комфортный охват для рук. В салоне производитель использовал оригинальную обивку сидений. Разрабатывалась такая обивка специально для этой линейки Рено. Она привлекает внимание необычной фактурой и стильной отстрочкой. Материал практичен и износоустойчив.

Среди других модификаций renault 2020 года Логан Степвей можно назвать наиболее комфортабельным авто. Для этого автомобильный концерн использовал разнообразные технологии, в том числе новую мультимедийную систему MediaNav 4.0. Она имеет поддержку CarPlay и AndroidAuto. Благодаря этому водитель может легко использовать собственный смартфон, выводя изображения на экран авто. Данная система оснащена сенсорным дисплеем и значительно облегчает использование современных технологий. На экране выводятся показатели работы различных узлов и систем авто, что позволяет водителю тщательно контролировать состояние авто.

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