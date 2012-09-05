Среди модельного ряда известного автомобильного бренда Рено, линейка
Logan Stepway занимает особое место. Привлекает данная модификация
внимание автолюбителей внедорожным дизайном и комфортом, характерным для
современных седанов. Многим нравится сочетание элегантного силуэта
кузова седана и солидного образа. Хотя не менее важным является
функциональность и практичность кроссовера. Ведь Степвей оптимально
адаптирован под российские климатические условия. Создателям этой модели
удалось успешно сочетать преимущества седана и внедорожника. Этим и
объясняется повышенный спрос на Логан Степвей среди российских
автолюбителей. Любой желающий сможет купить рено логан степвей у официального дилера Автоград, который предлагает лучшие цены и полный
комплекс сопутствующих услуг.
Внешне модель привлекает внимание стильным дизайном, который
одновременно является практичным. Благодаря пластиковой 360-градусной
защите кузова, расширителям колесных арок, хроомированным декоративным
накладкам и инновационным массивным бамерам, Степвей очень напоминает
авто класса SUV. Кроме этого разработчики добились максимальной
практичности авто. Прежде всего необходимо отметить эффективную кузовную
защиту. На таком автомобиле можно смело отправляться в путь за поиском
новых горизонтов. Благодаря высокому дорожному просвету вы без проблем
преодолеете любые препятствия, встречающиеся на таком пути. Кроме этого
производитель увеличил клиренс и довел его до 195 мм.
Ведется продажа renault logan в тюмени автосалоном Автоград по
наиболее низким ценам. Поставки осуществляются непосредственно
заводом-производителем, что позволяет продавцу сохранять стабильно
низкие цены на все комплектации данной модели. Новая модель оснащается
16-дюймовыми дисками идеально сочетающимся с внедорожным дизайном
Степвей. А благодаря новому рулевому колесу, изготовленному из
материалов высочайшего качества, обеспечен комфортный охват для рук. В
салоне производитель использовал оригинальную обивку сидений.
Разрабатывалась такая обивка специально для этой линейки Рено. Она
привлекает внимание необычной фактурой и стильной отстрочкой. Материал
практичен и износоустойчив.
Среди других модификаций renault 2020 года Логан Степвей можно назвать
наиболее комфортабельным авто. Для этого автомобильный концерн
использовал разнообразные технологии, в том числе новую мультимедийную
систему MediaNav 4.0. Она имеет поддержку CarPlay и AndroidAuto.
Благодаря этому водитель может легко использовать собственный смартфон,
выводя изображения на экран авто. Данная система оснащена сенсорным
дисплеем и значительно облегчает использование современных технологий.
На экране выводятся показатели работы различных узлов и систем авто, что
позволяет водителю тщательно контролировать состояние авто.