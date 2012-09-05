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Renault Elektro Campus
3 Ноября 2018
Теги: авто

Это первый гоночный электромобиль, созданный фирмой Renault в исследовательских целях. Впервые он демонстрировался во время Гран При Монако чемпионата мира Формулы-1. Руководство центра исследований Renault стремилось повлиять таким образом на продвижение технических новинок, стимулировать ускорение силовых установок и, конечно, воспользоваться трассой в Монако для испытаний своего «болида». Ну, а попутно это была милая реклама любимой всеми Формулы-1, где фирма Renault— признанный мировой лидер по части бензиновых моторов.

Renault Elektro Campus задуман на базе одноместной молодежной (от 16 до 19 лет) гоночной машины Renault Elf Campus, оборудованной обычным бензиновым двигателем 1,4 л мощностью 100 л. с. с каталитическим нейтрализатором отработавших газов. Переоборудование ее н£ электротягу было осуществлено фирмой Renault совместно с четырьмя партнерами: Siemens, Fiamm, Fior Concept и Elf.

Фирма Siemens, известный разработчик и производитель электронных систем, поставила силовой агрегат. В данном случае это не была опытная разработка: использовалась уже отработанная система, готовая к промышленному выпуску. Для Elektro Campus был подобран асинхронный тяговый электродвигатель переменного тока Siemens 1PV 5 с воздухо-водяным теплообменником. Двигатель быстро развивает мощность 50 кВт (68 л. с. при 4000 об/мин с батареей 240 В). Максимальный крутящий момент — 125 Нм (12,7 кгм) в диапазоне от 0 до 3750 об/мин. Если вам вдруг понадобится крупная сумма денег, Elektro Campus придет на помощь. Вы можете взять кредит https://avto-lombard.kz/with-driving под залог авто на выгодных условиях.

В качестве источника питания использована аккумуляторная батарея Fiamm Ecoforce VR 40 — последнее достижение фирмы Fiamm в области герметичных химических аккумуляторов. Электрическая характеристика батареи: 50 А ч, 20x12 В. Химическая пара — абсорбированный свинец/кислота гелеобразная непроницаемая. Батареи этого типа не требуют обслуживания, саморазряд уменьшен до минимума, а кроме того, безопасны, поскольку риск разлива кислоты при аварийной ситуации практически сведен к нулю. Доработку специфической ходовой части производила фирма Fior Concept.

Электромобиль оборудован механической 5-ступенчатой коробкой передач фирмы Renault, всеми дисковыми тормозами. Укомплектованный шинами Michelin 18x50x13 SB 10, он на трассе в Монако развивал максимальную скорость 170 км/ч. С места до скорости 50 и 100 км/ч разгонялся соответственно за 3,9 и 11 секунд, а дистанции 400 и 1000 м проходил за 18 и 33 секунд. Размеры машины: длина — 3,659 м, ширина — 1,650 м, база — 2350 м, колея передняя/задняя — 1,380/1,450 м. Масса — 740 кг (включая 340 кг, приходящиеся на аккумуляторную батарею).

Быть может, экспериментальный Renault Elektro Campus предвосхитил появление уже более-менее серьезных гоночных электромобилей, не досаждающих болельщикам и горожанам выхлопными газами и оглушительным ревом моторов.

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тут были комменты. RIP!






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