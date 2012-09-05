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Renault 19 – популярная «турчанка»
1 Февраля 2022
Теги: авто

Модель отличается довольно вместительным салоном, даже три «среднеразмерных» пассажира на заднем сиденье могут без опаски отправляться в длительное путешествие. А вот спинка заднего дивана складывается лишь на некоторых модификациях, и если вы приобретаете автомобиль, в котором собираетесь перевозить негабаритные грузы, то в ее возможностях трансформации стоит убедиться еще до покупки.

Типичные проблемы двигателей — всевозможные течи: охлаждающей жидкости, масла через сальники коленвала и прокладки, негерметичную помпу системы охлаждения (особенно у серии С). Кроме того, невелик срок службы подушек крепления, которые могут «кончиться», не проработав и 50 тыс. км. Не самые сильные места также — стартер и генератор, однако и реанимация в конторах с вывеской «Ремонт стартеров и генераторов» осуществляется быстро и за «недорого».

Все изучено

Коробка передач подавляющего большинства экземпляров — традиционная пятиступенчатая «механика». хотя иногда встречаются машины и с «автоматами», которые могут быть как трех-, так и четырехступенчатыми. Однако на турецкие версии автоматические коробки не устанавливали.

 


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