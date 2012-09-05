Виды работ

Гарантийные сроки, устанавливаемые каждым техцентром на выполненные работы, различаются довольно значительно. Так, если в “Автотемпе” и “РТДСервис” претензии по работе принимают в течение трех месяцев, у “Сервис-Ресурс” - в течение полугода, то “Musa Motors” и “Независимость” дают гарантию на год. Правда, на кузовные работы в техцентре “Независимость” гарантия дается только на полгода.

Запчасти и комплектующие

Каждый техцентр имеет собственный склад запасных частей и расходных материалов. В случае их отсутствия задействуются специальные службы поиска и доставки. В “Musa Motors” ускоренный поиск деталей по Москве обойдется клиенту процентов на двадцать дороже. Если нужной запчасти нет в Москве, на нее оформляется заказ. В “Независимости” срок его выполнения в зависимости от срочности колеблется от 5 до 25 дней, в “Musa Motors” не превышает двух недель, а в “Автотемпе” и в “РТДСервис”- не более трех недель. В “Сервис-Ре- сурс” максимальный срок доставки не превышает четырех недель. А вот ожидание специальных пиротехнических комплектующих к подушкам безопасности “Volvo” в любом сервис- центре может растянуться на несколько месяцев.

Детали, поставляемые на заказ, привозятся из Центрального склада в Гетеборге. На все оригинальные запчасти (с момента их установки на автомобиль) заводом-изготовителем дается годовая гарантия. Главное, чтобы была квитанция, подтверждающая, что деталь - фирменная.