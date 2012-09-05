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Ремонтные мастерские
27 Ноября 2018
Теги: авто

При всем том, что в стране есть несколько автозаводов, а в последнее время наладился еще и обширный приток иномарок, основную часть нашего легкового парка составляют автомобили с маркой ВАЗ. Поэтому и действующие, и вновь открывающиеся ремонтные мастерские в значительной мере ориентируются именно на эти машины. Иными словами—нуждаются в соответствующей специализированной оснастке. При этом нет смысла что-то изобретать, рациональнее приобрести готовые изделия, практичность которых проверена опытом. Надо только знать, куда обратиться, а такая возможность есть.

Когда ВАЗ начал развертывать свою фирменную сеть техобслуживания, для нее потребовалось операционное оснащение. Пришлось создать специальное производство по выпуску таких изделий. Под названием ЛАДА спецоборудование существует оно и сейчас, делает ту же продукцию, но уже не для внутреннего потребления, а для рынка. Однако розничной торговлей не занимается, имеет дело с оптовиками, а еще лучше — с дилерами, работающими на постоянной договорной основе. Владельцу мастерской тоже удобнее иметь дело с дилерской конторой, а не искать случайных торговцев и не покупать необходимое.

Именно таким коммерческим посредником стало акционерное общество Организатор, созданное в Москве на основе бывшей распределительной базы. С производством в Тольятти общество поддерживает постоянную оперативную связь, поэтому покупатель может выбирать практически все, что есть в номенклатуре ЛАДА спецоборудования. Впрочем, коммерсанты Организатора этим отнюдь не ограничиваются, а разыскивают производителей соответствующего профиля и закупают товар, который, по их мнению, найдет своего покупателя. В итоге выбор получается достаточно обширный.


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тут были комменты. RIP!






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