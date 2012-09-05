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Ремонт тормозных суппортов
20 Марта 2017

Исправное состояние рабочей тормозной системы обеспечивает эффективность замедления автомобиля. Любое отклонение от нормального состояния влияет на безопасность дорожного движения, и требует устранения причины отказа.


Особенности дисковых тормозных механизмов

Работа дискового тормоза отличается своей эффективностью благодаря возможности более активного охлаждения нагреваемых поверхностей. Но одновременно сложные условия эксплуатации и конструктивные особенности приводят к частым отказам механизма.

Недостатки выражаются в следующих проявлениях:

  • воздействие внешних факторов благодаря открытости деталей конструкции;
  • быстрый износ накладки тормозной колодки по сравнению с барабанным тормозом;
  • повреждение рабочей поверхности тормозного диска.

Ремонт суппортов


Операции обслуживания и ремонта суппортов

Регулярное техническое обслуживание и ремонт суппортов дисковых тормозных механизмов требуется для всех автомобилей.

Среди деталей тормозной системы наиболее часто подвержены внешнему воздействию такие элементы:

  • прижимные поршни тормозных колодок;
  • защитные пыльники поршней;
  • направляющие элементы движения скобы.

Наиболее часто нарушение работы тормозных суппортов выражается в несоблюдении равномерности при замедлении разных колес одной оси.

Операции технического обслуживания не предписывают строгих периодических действий по отношению к тормозному механизму. Вместе с тем диагностика и своевременный уход позволяют сохранить работоспособность и обеспечить невысокие затраты средств на обслуживание тормозной системы.

Среди наиболее востребованных работ выделяют:

  1. Очистка рабочих поверхностей и восстановление плавной работы при перемещении подвижных элементов.
  2. Замена сменных защитных элементов при потере ими герметичности и целостности.
  3. Очистка и восстановление защитного слоя корпуса суппорта, в том числе и с позиции изменения внешнего вида авто.
  4. Восстановление эффективности работы и привода стояночного тормоза.

Объем требуемых работ определяется на основании внешнего осмотра и приборной диагностики работы тормозной системы.

Качество работы определяется высокой квалификацией обслуживающего персонала, использованием соответствующего инструмента. После окончания ремонта проводится контроль эффективности работы тормозной системы с предоставлением фирменной гарантии от компании "Aleks Auto": http://aleksautospb.ru


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