Исправное состояние рабочей тормозной системы обеспечивает эффективность замедления автомобиля. Любое отклонение от нормального состояния влияет на безопасность дорожного движения, и требует устранения причины отказа.
Особенности дисковых тормозных механизмов
Работа дискового тормоза отличается своей эффективностью благодаря возможности более активного охлаждения нагреваемых поверхностей. Но одновременно сложные условия эксплуатации и конструктивные особенности приводят к частым отказам механизма.
Недостатки выражаются в следующих проявлениях:
- воздействие внешних факторов благодаря открытости деталей конструкции;
- быстрый износ накладки тормозной колодки по сравнению с барабанным тормозом;
- повреждение рабочей поверхности тормозного диска.
Операции обслуживания и ремонта суппортов
Регулярное техническое обслуживание и ремонт суппортов дисковых тормозных механизмов требуется для всех автомобилей.
Среди деталей тормозной системы наиболее часто подвержены внешнему воздействию такие элементы:
- прижимные поршни тормозных колодок;
- защитные пыльники поршней;
- направляющие элементы движения скобы.
Наиболее часто нарушение работы тормозных суппортов выражается в несоблюдении равномерности при замедлении разных колес одной оси.
Операции технического обслуживания не предписывают строгих периодических действий по отношению к тормозному механизму. Вместе с тем диагностика и своевременный уход позволяют сохранить работоспособность и обеспечить невысокие затраты средств на обслуживание тормозной системы.
Среди наиболее востребованных работ выделяют:
- Очистка рабочих поверхностей и восстановление плавной работы при перемещении подвижных элементов.
- Замена сменных защитных элементов при потере ими герметичности и целостности.
- Очистка и восстановление защитного слоя корпуса суппорта, в том числе и с позиции изменения внешнего вида авто.
- Восстановление эффективности работы и привода стояночного тормоза.
Объем требуемых работ определяется на основании внешнего осмотра и приборной диагностики работы тормозной системы.
Качество работы определяется высокой квалификацией обслуживающего персонала, использованием соответствующего инструмента. После окончания ремонта проводится контроль эффективности работы тормозной системы с предоставлением фирменной гарантии от компании "Aleks Auto": http://aleksautospb.ru