Необходимой деталью топливной системы дизельного двигателя является форсунка, отвечающая за механическое распределение топлива. Без наличия исправного элемента становится невозможным нормальное функционирование силового агрегата, снижается его мощность, наблюдается повышенный расход горючего, появляется нестабильная работа на холостых оборотах и прочее.

Своевременная диагностика форсунок Delphi, Denso и прочих систем с последующей настройкой и ремонтом гарантировано продлят срок службы дизельного мотора и снизят вероятность проведения капитального ремонта и замены. Чтобы все это стало реальностью, подобную работу следует доверять только профессионалам, которые обладают необходимым опытом и имеют в наличии нужное оборудование.

Профессиональный ремонт топливных форсунок Man, Kamaz, диагностика форсунок Delphi, Denso

Наши мастера при помощи специального стенда проводят тестирование топливной системы двигателя в различных режимах, что дает возможность определить возможные неисправности на начальной стадии. Это позволяет выполнить ремонт топливных форсунок Man, Kamaz, а не производить их замену, что стоит на порядок дороже. В рамках этой услуги наши специалисты производят следующие операции:

Диагностика форсунок Delphi, Denso согласно техническому плану и определение неисправностей.

Полная разборка и технологическая чистка детали в ультразвуковой ванной.

Реставрация клапана, распылителя и прочее.

Сборка оборудования, регулировка зазоров.

Проверка работоспособности форсунки на стенде и установка на авто.

Капитальный ремонт (восстановление поверхностей парения и уплотняющих фасок).

С каждым клиентом обговариваются все нюансы работы, и определяется возможность восстановления и ремонта форсунок.

Преимущества диагностики и ремонта топливных форсунок в нашем автосервисе

Наличие профессионального оборудования и высококвалифицированных мастеров.

Большой опыт работы именно с дизельными двигателями, что позволяет учитывать каждый нюанс при ремонте.

Все операции выполняются с гарантией по низким ценам.

Работа производится в кратчайшие сроки.

Для постоянных клиентов работает система скидок.

Выполняйте диагностику и профессиональный ремонт форсунок Delphi, Denso в нашей компании и ваше транспортное средство всегда будет находиться в идеальном техническом состоянии. В этом уже убедились на личном опыте сотни довольных клиентов.



