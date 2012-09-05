Стартер представляет собой электродвигатель постоянного тока, с помощью которого заводится двигатель автомобиля. Если эта деталь неисправна, то завести авто будет невозможно либо это потребует множества дополнительных манипуляций.

Modnikov Ltd выполняет ремонт стартеров в Минске: начиная от выявления проблемы и заканчивая финальной проверкой на стенде. Компания имеет собственную производственную базу, которая делает возможным техосмотр и ремонтные работы любой сложности.





Основные причины поломок автомобильного стартера

Причиной того, что автомобиль не заводится, не всегда является поломка стартера. При неполадках в первую очередь нужно убедиться в отсутствии других факторов: неисправный или разряженный аккумулятор, проблемы с подачей топлива или его отсутствие.

Неисправность стартера, в свою очередь, может быть механической и электрической. Природа неполадки выявляется по внешним признакам либо автомехаником при диагностике.

Определение электрических причин неисправности начинается с проверки электрической цепи от аккумулятора до замка зажигания: контакты могут быть повреждены или закреплены недостаточно хорошо. Если электрическая цепь исправна, наиболее частыми источниками неполадок оказываются:

тяговое реле – подгорают контактные пластины или обмотка;

щеточный узел – щетки неплотно прилегают к коллектору;

коллектор – сгорает или изнашивается.

Если механизм работает, но двигатель не запускается, высока вероятность механических проблем. В таких случаях необходимо проверить исправность:

муфты (рычаг может сломаться или соскочить с оси, кольцо изнашивается);

буферной пружины;

венца маховика.

При эксплуатации авто важно обращать внимание на признаки, указывающие на скорый выход из строя — это поможет предотвратить поломку до того, как она случится:

нетипичный шум – ослабление крепления внутри механизма;

не крутит с первой попытки – подгорание контактов;

с опозданием выходит из зацепления – износ шестерни бендикса либо венца маховика;

с трудом начинает вращение – износ щеток или подшипников.





Услуги компании Modnikov LTD

Компания выполняет весь спектр ремонтных работ, которые могут понадобиться при устранении неисправности. Производится снятие, разборка, сборка и установка детали. В СТО исправляются неполадки, связанные как с естественным износом запчастей, так и с более сложными проблемами. Одна из таких проблем — попадание воды или другой жидкости внутрь механизма. При необходимости производится ультразвуковая, песко- и дробеструйная очистка, сварочные работы, развальцовка, обработка на токарном станке и др. Стоимость ремонта стартера зависит от сложности работ.

Наши мастера сделают все возможное, чтобы отремонтировать стартер, но в ряде случаев замена стартера обходится дешевле, чем ремонт. Интернет-магазин компании предлагает, как новые, так и восстановленные стартеры с гарантией. Цены и технические характеристики указаны в каталоге. Для заказа можно оставить заявку на сайте или воспользоваться телефоном горячей линии.



