Владельцы заезженных скутеров порой попадают в ситуацию «преступников» из фантастической повести - это когда «табуретка» притворяется черепахой или вовсе дохлой лошадью, а вы тычете пальцами в отверстия с самоотверженностью и тщательностью патологоанатома. Чисто механические повреждения обнаруживаете сразу - «кончину» вилки после молодецкого прыжка или смерть от старости поршневой... И тут же успокаиваетесь. А вот мерцающая или плавающая кома узлов способна превратить кроткую с виду машинку в злостного пожирателя нервов и времени.

Наиболее типичный пример: нарушен режим дозации топлива. Однако не спешите «задирать хвост» скутера и расчленять на составляющие систему питания - причина каверзы прочитывается «по внешним признакам». Симптомы: холодный мотор работает отлично, прогрелся - хандрит; ядовитая дымовая завеса; ноль реакции на ручку «газа»; топливо тает на глазах; и вместе с тем зажигание действует исправно, лужи топлива под карбюратором не наблюдается и в мощи компрессии вы уверены, как в самом себе. К гадалке можно не ходить, дабы узнать, что случилось, - отказала система саморегуляции пускового устройства.

Снимите с горячего двигателя воздушный фильтр и через тонкий резиновый шланг подуйте в боковое отверстие диффузора карбюратора (то, которое без жиклера). Выдыхаете свободно? Не сомневайтесь: остался открытым краник дополнительной подачи топлива. Состав горючей смеси завис в пределах пусковых двух-четырех кг воздуха на кило топлива. Такой коктейль в прогретом цилиндре только коптит. Виновник нервотрепки - «лишившийся ума» термоэлектрический автомат.