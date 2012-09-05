Официальный столичный ТехЦентр Форд объединяет автосервис Форд «Автономия», оффлайн-и онлайн-магазины, складские хозяйства, предлагая оригинал здесь любому владельцу разных модификаций американского автоконцерна. Приобретение запчастей в ЗапчастиФорд.РФ возможно по заводской стоимости с оперативной доставкой. В автосервисе Автономия работают лучшие автомеханики, выполняющие свою работу на высшем уровне. Об этом свидетельствуют многочисленные положительные отзывы автовладельцев, оставленные ими после ремонта Автономии. А сертифицированные автослесари автосервиса прошли специальную подготовку. Поэтому для ремонта любых систем, узлов или же деталей авто марки Форд лучше обратиться именно в этот сервис-центр. Все услуги предоставляются в Автономии по минимальным тарифам.



Сейчас разные модификации авто этой американской марки особо востребованы среди российских автолюбителей. Об этом свидетельствуют свежие данные продаж. Несмотря на непревзойденное качество деталей, великолепные технические параметры или же прекрасные показатели автомобилей Форд, периодически ремонтные работы все же необходимы. Наиболее часто подобный ремонт требуется для исправления неполадок или же поломок систем охлаждения. А данная система предопределяет исправную работу движка авто. Важнейшей функцией системы охлаждения является подача специальной охлаждающей жидкости. В случае повреждения может произойти перегрев мотора, что приведет к его выходу из строя.



В нашем онлайн-магазине ЗапчастиФорд.РФ представлены оригинальные детали, в том числе и для систем охлаждения. А ремонт можно заказать в нашем сервис-центре. Благодаря этому, вам не придется ходить по разным автомастерским и искать требуемые детали. Мы также предлагаем желающим прохождение техосмотра, благодаря который поможет проверить масло в коробку автомат или же исправную работу систему охлаждения. Проблему лучше обнаружить заранее, принимая необходимые меры вовремя. Только так возможно продление эксплуатационного срока авто и предотвращение аварийных ситуаций во время передвижения по автомагистралям.



Все ремонтные услуги в нашем сервис-центре предоставляются по доступным для клиентуры тарифам. Это касается и систем охлаждения. А профессиональные мастера Автономия позаботятся о том, чтобы работы были выполнены аккуратно и качественно. Поэтому, доверяя нашим автомеханикам ваш Форд, можете быть уверены, что вы получите обратно полностью обновленное авто. При этом все работы выполняются нашими специалистами максимально оперативно.

