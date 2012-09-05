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Ремонт насос-форсунок у грузовых авто
22 Августа 2018
Теги: ПДД

В процессе использования авто детали насос-форсунок нередко оказываются повреждены твердыми частицами, которые находятся в некачественном топливе. Подобные повреждения способны привести к тому, что мотор начинает уменьшать мощность и "дымить". При обнаружении подобных неисправностей необходимо выполнить диагностические мероприятия с целью определения причины.

На работу насос-форсунок оказывает влияние электромагнитной клапан, а также распылитель. Если произошла подобная неисправность, потребуется ремонт форсунок. Правильность работы насос-форсунок проверяется при помощи специальных стендов, имитирующих работу мотора.

Технологически ремонт данной детали представляет собой приведение в норму параметров, заданных производителем, а также нормализацию системы топлива. Создание наиболее точной и дозированной транспортировки топлива в камеру сгорания может увеличить расход горючего и обеспечит двигателю требуемую мощность.

Полноценное восстановление аппаратуры системы топлива является сложной операцией, при которой требуется четкое соблюдение технологического процесса по устранению неисправностей. Для осуществления работ применяется высокотехнологичное оборудование. Важно, чтобы мастера обладали специальными знаниями. Оборудование, применяемое во время ремонта, позволит выполнить проверку топливной аппаратуры на разных режимах мотора.

Признаки неисправности форсунок

Можно выделить несколько признаков, по которым можно определить поломку форсунок. В первую очередь это затрудненный пуск мотора, уменьшение мощности и ухудшение динамики разгона. Также может наблюдаться темный дым из глушителя, увеличение токсичности выхлопных газов, повышение расхода топлива. Если вы заметили какой-то из этих симптомов, рекомендуется обратиться к специалистам. В противном случае может произойти полноценная поломка всей системы подачи топлива.

Далеко не у каждого сервисного центра имеется квалифицированный персонал и современная техническая база. Поэтому стоит выбирать такой сервисный центр, качество работы в котором будет высоким. Иногда для устранения неисправностей бывает достаточно очищения форсунки от нагара. После такой операции деталь восстанавливает свои функции. Но прежде чем принимать какие-то меры, необходимо провести диагностику устройства.

Статья предоставлена компанией АвтоДизельЦентр.

ООО «АвтоДизельЦентр» г. Ногинск,
ул. Шоссе Энтузиастов, д.15б
8-800-350-60-91 (бесплатно)
http://specautomir.ru/

Константин

тут были комменты. RIP!






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