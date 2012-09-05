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Ремонт и продажа авто турбин
26 Апреля 2020
Теги: авто

Современные модификации двигателей благодаря турбонаддуву отличаются высокой производительностью, низким расходом топливных носителей и минимальными выбросами загрязняющих природу выхлопов. Такие системы превосходят бензиновые туродвигатели. Однако турбины со временем могут повредиться. Поэтому автовладельцы вынуждены думать о замене необходимых деталей или же полной замене турбокомпрессора. В случае поломки системы турбонаддува увеличивается расход масла, которое протекает. Данный расходный материал попадает в соединения между трубками и турбиной, которые ведут к интеркулеру. Причиной этому является износ колец.

Причиной дефектов также может стать засорение воздушного фильтра. Турбина уже не в состоянии всасывать нужное количество воздуха. Кроме этого проблемы могут быть вызваны высоким уровнем масла, скопившегося в ванне. Это ограничивает протечку через турбину. Оставшееся масло под давлением, создавшимся в корпусе подшипников мусорит. В любом случае придется купить авто турбокомпрессор или же заказать ремонт. Поломкой считается также отсутствие давления самого наддува. Возникает подобная проблема по причине увеличения расхода топливных носителей, что вызывает потерю мощности двигателя. Агрегат уже не может работать константно. Турбина имеет воздушный фильтр, в который всасываются инородные тела, засоряющие соединения.

Профессиональная команда Turbina.md приходит на помощь автомобилистам в случае появления проблем с турбокомпрессора. Здесь же можно заказать новый турбокомпрессор и его последующий монтаж. Однако, учитывая тот факт, что стоимость такого узла в Молдове сегодня сравнительно высокая, компания предлагает автовладельцам профессиональный ремонт турбокомпрессоров с 12-месячной гарантией. Цены на подобные манипуляции в автомастерской достаточно низкие. Ограничения по показателям пробега здесь не имеют значения. Мастера сервиса возьмутся за любую модель авто, с любым пробегом.

Прежде всего выполняется тщательная диагностика турбокомпрессора. После определения причин, ведется работа по их устранению. Восстановление выполняется с использованием суперсовременного оборудования и оригинальных запчастей марки Melett. Желающим компания предлагает новые турбокомпрессоры той же самой марки, которые отличаются непревзойденным качеством, долговечностью и надежностью. В сервисе можно заказать полный комплекс работ по восстановлению авто-турбин. Здесь же выполняется установка турбин на любые типы автотранспортных средств. На все это у мастеров Turbina.md уходит не более суток. Хорошим можно назвать только тот автомобиль, которому доверяет сам владелец. Поэтому в сервисе используются только стопроцентно оригинальные детали. Кроме этого мастера сервиса тщательно следят за рекомендациями производителей, устанавливая и восстанавливая турбокомпрессоры с учетом таких спецификаций.

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