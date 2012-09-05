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Ремонт грузовиков
12 Мая 2018

Современный грузовой автотранспорт европейских марок отличается сложностью узлов, электроники и использованных деталей. Поэтому в случае поломок или же неисправностей, их ремонт следует доверить профессионалам, хорошо разбирающихся в специфике подобной техники. Услуги таких мастеров предлагает владельцам грузового автотранспорта Эгмила, где вы сможете провести ремонт любой сложности. Специализацией компании является обеспечение полного грузового автосервиса, в который входит диагностирование с последующим техобслуживанием авто известнейших марок. 

На нашем СТО желающие смогут заказать ремонтные работы разной сложности. В наш сервис входит обслуживание различных видов грузового автотранспорта. Наши высококвалифицированные мастера занимаются полным восстановлением автобусов, полуприцепов, прицепов, автомашин или же тягачей. При этом они работают с моделями таких известнейших марок, как Рено, Mercedes, Вольво или же MAN. Также в Эгмила желающие смогут заказать эвакуацию грузового автотранспорта в наш техцентр и обратно. Комплексный ремонт грузовых авто у нас предусматривает полную замену или же восстановление конкретных узлов. 

Специалисты Эгмила обслуживают самосвалы, бортовые длинномеры и даже фуры. Кроме этого в СТО можно заказать восстановление автоцистерн, в которых перевозится ГСМ, мучные продукты или же цемент. Наши мастера занимаются ремонтом различных транспортных средств или же спецтехники, в том числе автокранами и АБС. Любую перечисленную технику они восстановят после ДТП, с установкой оригинальных деталей и запчастей. Диагностика грузового автотранспорта у нас выполняется с использованием инновационного компьютерного оборудования. Еще одной услугой, которой сможет у нас воспользоваться любой желающий является изготовление изотермических фургонов или же прицепов.

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тут были комменты. RIP!






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