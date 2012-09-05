Наиболее продвинутым и надежным поставщиком инновационных технологий в автомобилестроении сегодня по-праву считается бренд Bosch, который насчитывает более чем тридцатилетнюю историю существования. Совершенно закономерен тот факт, что за столь долгий период корпорация достигла невероятных успехов. Сегодня решения, используемые этим производителем, широко применяются и другими автоконцернами. Особенно востребованы различные детали и комплектующие, выходящие под данной маркой. Наш сервис-центр использует только оригинальные запчасти этого производителя.



Среди огромнейшего ассортимента производимых Bosch различных комплектующих, особое внимание тут привлекают топливные форсунки. Вы найдет всевозможные модификации подобных деталей, с возможностью оформления онлайн-заказа на любую из выбранных вами модель. Данная деталь считается важнейшим элементом питания любых автодвигателей. Однако, даже наиболее качественный форсунок марки Bosch не может быть вечным. По истечению времени они изнашиваются, появляются неисправности и даже поломки. Особенно актуальной данная проблема является для российских автолюбителей, которым приходится ездить по малообустроенным, некомфортным трассам.



В подобных непростых ситуациях автовладельцы встают перед дилеммой - приобретать новый форсунок или же воспользоваться бывшими в употреблении? Дилемма касается не только легкового автотранспорта, но и большегрузов. Сотрудники нашего сервис-центра всегда знают правильный ответ на данную дилемму, предлагая автовладельцам третий, наиболее оптимальный - третий вариант решения. Лучше всего отремонтировать данную деталь. Отличительной особенностью форсунок марки Бош является низкая стоимость их ремонта по сравнению с ценой новой запчасти.



Ремонт форсунок считается также более надежным решением по сравнению с приобретением новой детали, о качестве которой мы ничего не знаем. У нас подобные ремонтные работы проводятся с гарантией, также как и в случае приобретения нового форсунка. Поэтому платить больше совсем необязательно. После устранения всех неполадок, они заработают как новые. Многие автовладельцы не знают, когда форсунки Бош нуждаются в ремонте. Данный вопрос решается очень просто. Достаточно обратить внимание на определенную симптоматику работы этой запчасти, чтобы определить ее неисправность. Прежде всего износившийся форсунок вызывает частое потухание двигателя, сбои его работы, а также отказ при запуске. Также отмечаются вибрации при холостом ходу, а из глушителя появляется черный дым. В любом из перечисленных ситуаций необходимо подумать о ремонте форсунка.

