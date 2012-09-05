Владельцы разных модификаций или же марок авто часто сталкиваются с проблемами двигателей. Men's Motors является узкоспециализированным профессиональным сервисом, в котором осуществляется качественная диагностика, ремонт и дальнейшее обслуживание автомобильных двигателей, а также ходовых частей или же тормозных систем. Вне зависимости от показателей пробега наши высококвалифицированные мастера гарантируют автовладельцам подходящий результат. Подобная гарантия предоставляется нами благодаря точному соблюдению заводских технологий по восстановления разнообразных деталей двигателей. Кроме этого мы используем исключительно оригинальные качественные запчасти.

Наши мастера http://mensmotors.ru обеспечивают максимальную чистоту сборки. Каждый из них является квалифицированным и обладает соответствующим опытом. Кроме этого они выполняют и тюнинговые работы. Сначала они они выполняют первичную компьютерную диагностику, внимательно знакомясь с внешними повреждениями или же неполадками двигателей. Затем начинается более углубленная работа по замеру противодавления, утечек или же компрессии с применением эндоскопа и осцилографа. Двигатель обязательно следует снять, а после ремонта опять установлен на место. Все перечисленные работы нами выполняются по оптимальной стоимости.

Если вам требуется ремонт двигателя Ленд Ровер непременно обращайтесь в Men's Motors. Вообще, двигатель является сердцем любого авто. Для его исправного функционирования необходимо своевременное проведение техобслуживания, а также устранение неисправностей. В противном случае придется ремонтировать агрегат капитально. Поврежденные или же неисправные двигатели отличаются большим расходом технологических жидкостей или же масел, сторонними вибрациями и стуком, а также выделением дыма. Чтобы разобраться более детально в подобной проблематике, вы непременно должны воспользоваться нашим автотехсервисом.

У нас проводится и ремонт двигателей Ленд Ровер Дискавери , который начинается с выявления причин причин сбоев подобных силовых агрегатов. Это позволяет нашей компании в определении конкретных неисправностей. Именно с этой целью выполняется комплексная диагностика. Только после этого можно уже говорить о восстановлении или же полной замене деталей. Кроме этого после подобных диагностических работ наши мастера определяют сроки и стоимость запланированных работ. Подобный ремонт может потребовать замену или же восстановление ГБЦ и блоков цилиндра, шлифовку валов или же иные работы.

