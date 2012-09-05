Ремонт грозит затянуться надолго. Неужели надо ждать его окончания, а потом подавать в суд на виновника ДТП? Или можно сразу — после калькуляции, составленной экспертом-оценщиком? А если калькуляция не совпадет с реальными расходами? Еще возможен такой вариант — замена кузова, а кузова больше не выпускаются. Как быть тогда?

Юлия Нестерова, Киев

В данном случае все зависит, в основном, от ваших обстоятельств и вашего желания. Если вы уверены, что ответчик не «исчезнет», и располагаете временем и своими деньгами на ремонт, — можете не торопиться, а после окончания ремонта предъявите виновному иск на всю фактическую стоимость ремонта. Можно в порядке досудебного урегулирования спора договориться с виновником ДТП о его частичном, полном или периодичном (по согласованному с вами графику или по этапам ремонта на СТО) погашении стоимости производимого вами ремонта в добровольном порядке. Кроме того, возможность предъявления ему в судебном порядке иска о возмещении причиненного вам материального ущерба подразумевает и такой вариант, как взыскание с него стоимости ремонта автомобиля по составленной экспертами калькуляции с последующим довзысканием с него разницы между ориентировочной (экспертной) стоимостью ремонта и вашими фактическими затратами, если они превысили ожидаемую сумму.

В любом случае, вы имеете право на компенсацию в полном объеме. А что касается кузова, который больше не выпускается, то, если вы не слишком торопитесь, это больше проблема виновного в ДТП, а не ваша. Тогда, при наличии справки от фирменной СТО об отсутствии кузовов по причине снятия с производства. органы ГАИ могут позволить вам узаконить новый кузов, а стоимость всех процедур такого переоформления тоже ляжет на плечи ответчика.