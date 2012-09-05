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Ремонт автомобильных стекол
6 Апреля 2019
Теги: авто

Среди всей кузовной конструкции авто стекла считаются самыми уязвимыми и хрупкими элементами. В результате попадания гравия на них остаются внушительные отметины, в том числе трещины или же сколы. На первый взгляд подобные дефекты автовладелец может посчитать незначительными. Однако по истечению времени они могут привести к полному разрушению поврежденных окон. Для предотвращения негативного исхода необходимо выполнение качественного ремонта трещин или же сколов, который желающие могут заказать в Московском Центре Тонировки.

На сайте centr-tonirovki.ru вы сможете ознакомиться с деталями и этапами подобного ремонта, выбрать нужный вид услуги и заказать его прямо в онлайн-режиме. Прежде чем мастера центра приступят к ремонту стекол, они всегда проводят диагностику, позволяющую выявить характер повреждений. После этого выбираются оптимальные варианты по устранению обнаруженных проблем. Наиболее эффективным считается устранение образовавшихся сколов или же трещин на лобовом автомобильном стекле сразу же после появления повреждений. В случае игнорирования проблемы, "лучи" трещины разрастутся по всей поверхности, в них попадут пыль и грязь, убрать которые будет довольно сложно. По этой причине выполнение ремонта сколов становится практически невозможным, а владельцу придется поменять поврежденное стекло.

Проще всего предупредить повреждения, чем заниматься их устранением. Сколы на автомобильных стеклах могут появиться по различным причинам. К ним могут привести механические воздействия различными посторонними предметами, температурные скачки, игнорирование небольших повреждений, которые в дальнейшем перерастают в значительные трещины. Вызваны такие повреждения плохим состоянием автомагистралей или же постоянным нарушением автовладельцами дисциплины, которые отдают предпочтение быстрой езде и объезжают ограничивающие знаки без внимания. Настоящим испытанием становится передвижение авто по зимним магистралям, которые посыпаны каменной крошкой или же песком. Такие частицы забиваются в протекторы и во время езды отскакивают, повреждая стекла передвигающихся рядом авто.

Не менее опасными для автомобильных стекол являются значительные и частые температурные перепады. Такие стекла имеют многослойную структуру, которая подвергается многочисленным сжатиям и расширениям под воздействием различных температур. Именно по этой причине и образовываются трещины, которые со временем разрастаются и создают автовладельцам огромные проблемы. Чтобы защитить собственное авто от подобных явлений, необходимо своевременно приступить к устранению трещин, образовавшихся на лобовом автомобильном стекле, которую можно заказать в нашем центре.

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