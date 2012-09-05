Современные автомобили, отечественные или зарубежные, существенно облегчают жизнь человека. Полностью исправный автомобиль придает водителю уверенности на дороге, не вызывает стрессов, связанных с внештатными поломками и неисправностями. В настоящее время большинство автомобилей оборудованы коробкой автомат, данный высокотехнологичный механизм очень надежен и удобен в использовании, однако если происходит поломка данного узла, то ремонт АКПП хозяину автомобиля "влетит в копеечку". Как обесопасить себя от столь весомых затрат, и куда обратиться в случае чего, мы и расскажем вкратце в этой статье.

Придерживаясь следующих правил, можно обеспечить себе и своему автомобилю такую беспечную жизнь.





Как продлить срок службы АКПП

- проверять уровень масла, держать его в норме;

Его должно быть оптимальное количество, АКПП особо чувствительна к этому параметру, также много информации о состоянии КП может дать цвет масла и наличие примесей в нем.

- сводить к минимуму резкое торможение, резкое переключение передач;

- терпеливо прогревать автомобиль перед поездкой, АКПП очень чувствительна к низким температурам.

- регулярно проходить диагностику в автосервисе «Автомат-Стер».

КП может уже давать сбой, но никак не беспокоить автовладельца. Только опытный специалист при регулярном осмотре сможет заметить неисправность и вовремя предотвратить процесс поломки КП.

Вы уже знаете, как существенно продлить срок службы АКПП вашего автомобиля, но если, несмотря на такое бережное отношение, вам все же потребуется ремонт, советуем узнать, как быстро и качественно можно снова получить свой автомобиль в исправном состоянии.





Что делать при поломке АКПП

Неопределенные сроки ремонта и отсутствие нужной информации в момент форс-мажора могут выбить из колеи даже самого спокойного водителя.

Советуем тщательно выбирать команду для обслуживания вашего авто. Ремонт АКПП в Москве выполняют многие, услуги эти востребованы, поэтому велика вероятность попасть к неквалифицированному персоналу, который только усугубит ситуацию. В дальнейшем ремонт коробки автомат может выйти дороже или повлечь за собой полную замену оборудования.

Поэтому, предлагаем ознакомиться с этапами и сроками работы в «Автомат-Стер»:

- диагностика АКПП в течение 2х часов;

- демонтаж узла, который требует ремонта при заказчике;

- разборка и дефектовка АКПП в присутствии заказчика, обговариваются сроки и стоимость выполнения ремонта;

- переборка АКПП, сборка, установка;

- тестирование АКПП на полную работоспособность.





Услуги для Вас

Мы оказываем квалифицированную помощь, для вас доступны следующие услуги:

- бесплатный эвакуатор 24 часа в сутки;

- бесплатная замена масла;

- гарантия на ремонт АКПП после 50 000 км или 5 лет;

- максимально короткие сроки ремонта 1-4 дня.

Спасибо за доверие, всегда рады Вам помочь!



