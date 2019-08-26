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Reliant Великобритания
5 Октября 2019
Теги: авто

Фирма Reliant, основанная еще в 30-е годы, была известна как производитель легких 3- и 4-колесных автомобилей. За все время своего трудного существования она неоднократно стояла на грани банкротства. В последний раз эта участь грозила ей в 1996 году, но Reliant снова удалось найти спонсоров и продолжить производство легкого двухместного кабриолета Scimitar Sabre. Сегодня он предлагается с двумя типами двигателей Rover объемом 1,4 и 2,0 л. На этот год намечен выпуск нового автомобиля, который должен заменить Sabre. При этом традиционное для Reliant производство 3-колесных машин предполагается сохранить.

Rinspeed Швейцария

Небольшая швейцарская фирма Rinspeed в 1997 году отпраздновала свой 20-летний юбилей, ознаменовав его очередной необычной машиной Mono Ego. Внешне она напоминает гоночный автомобиль 50-х годов, но имеет более привлекательное оформление и предназначена для эксплуатации на обычных дорогах. Как и два предыдущих, не менее удивительных по внешности автомобиля Yello Talbo и Roadster SC-R. новая машина будет выпускаться в США. Там для Mono Ego изготавливается рама из стальных труб, на которую устанавливают кузов из алюминиевых панелей, позволяющий снизить массу автомобиля до 960 кг. Двигатель Ford V8 с турбонагнетателем и 4 клапанами на цилиндр развивает 410 л.с. Коробка передач механическая 5- ступенчатая. Привод на задние колеса. В разработке проекта этой машины участвовал французский дизайнер Жан-Шарль де Кастельбажак, который предложил для модели оригинальную трехцветную окраску, создающую оптический эффект. С первого взгляда кажется, будто у автомобиля нет крыльев. На самом деле над каждым колесом стоит легкий полукруглый щиток, окрашенный под цвет шин и издали неотличимый от колеса. К другим особенностям автомобиля относится навигационная система Philips.


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