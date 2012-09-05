Оригинальный номер машины (последние семь позиций VIN) наносятся и на основные агрегаты автомобиля - двигатель и коробку передач. Естественно, материал позволяет сделать это только в виде клейма (вдавленные знаки), обычного или матричного. Часто номер двигателя наносится вручную. Требования к маркировке - все те же. И еще более естественно, что на всем комплекте эти номера одинаковы. Если они не совпадают (производилась замена), то к документам должны прилагаться гарантийный талон на агрегат или справка станции сервиса о замене (иногда - с отметкой о перебивке номера). Если номера нет (площадка имеет девственную целостность) или он удален (а материал не позволяет эту девственность имитировать) - требуйте объяснений, после которых все равно смело отходите от машины.

Вот такая визуальная проверка под силу вам. И ни в коем случае не доверяйте проверке “по компьютеру", как бы внушительно она не обставлялась дельцами. Прежде всего потому, что в компьютер попадают номера машин, официально обьявленных в розыск, то есть тех, по которым получено заявление об угоне. Угонщики стараются сбыть машину быстрее, чем это может случиться, и зачастую им это удается. Вторая причина еще проще: в картотеку попадают реальные номера угнанных машин, а проверка происходит по перебитым. Которых не способен угадать никакой компьютер.

Если уж и доверять этот вопрос технике, то только специальной, исключительно для этих целей и предназначенной. Она показывает все дефекты структуры металла (потому и зовется дефектоскопом), и поэтому позволяет выявить не только сам факт перебивки номеров, но и восстановить прежний, забитый. К сожалению, такой техникой вооружены только спецы института судебной экспертизы, у ГАИ ее пока нет. Автоинспекция передает сомнительные автомобили на экспертизу в институт и тогда на нее уходит немного больше 'времени. Для повышения оперативности работы надо вооружаться техникой и нам. Скажем, Московская Госавтоинспекция уже обзаводится собственными приборами и подразделения экспертизы создает внутри структуры ГАИ. Надеемся будут они и у нашей.