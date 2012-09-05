На основании анализа параметров экономичных алгоритмов регулирования скорости, определенных в результате испытаний, можно дать рекомендации по выбору оптимальных оборотов при переходе на высшие передачи в долях от номинальной частоты вращения коленчатого вала, рекомендовать принцип определения числа используемых передач.

Разгон: 1) нажать на педаль скорости на 85... 90 % ее хода; 2) использовать при разгоне передачи с учетом их числа и загрузки автомобиля; 3) на порожнем автомобиле независимо от числа передач в трансмиссии использовать три—четыре передачи, при полной нагрузке — пять — семь передач.

Оптимальная частота вращения коленчатого вала при переходе на высшие передачи в процессе разгона на горизонтальном участке в зависимости от номинальной частоты его вращения п ном приведена в табл. 3.2. При уменьшении сопротивления движению (снижение нагрузки, разгон на спуске) оптимальная частота вращения коленчатого вала уменьшается, при увеличении нагрузки (движение с прицепом, разгон на подъеме) — увеличивается.