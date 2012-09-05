На основании анализа параметров экономичных алгоритмов регулирования скорости, определенных в результате испытаний, можно дать рекомендации по выбору оптимальных оборотов при переходе на высшие передачи в долях от номинальной частоты вращения коленчатого вала, рекомендовать принцип определения числа используемых передач.
Разгон: 1) нажать на педаль скорости на 85... 90 % ее хода; 2) использовать при разгоне передачи с учетом их числа и загрузки автомобиля; 3) на порожнем автомобиле независимо от числа передач в трансмиссии использовать три—четыре передачи, при полной нагрузке — пять — семь передач.
Оптимальная частота вращения коленчатого вала при переходе на высшие передачи в процессе разгона на горизонтальном участке в зависимости от номинальной частоты его вращения пном приведена в табл. 3.2. При уменьшении сопротивления движению (снижение нагрузки, разгон на спуске) оптимальная частота вращения коленчатого вала уменьшается, при увеличении нагрузки (движение с прицепом, разгон на подъеме) — увеличивается.
Преодоление подъемов: 1) увеличить скорость перед подъемом; 2) при въезде на подъем нажать на педаль скорости «до пола»; 3) при приближении стрелки тахометра к нижней границе оптимального диапазона пн переходить на низшие передачи таким образом, чтобы после ее включения стрелка тахометра установилась на верхней границе пв Чем круче подъем, тем раньше по отношению к пн необходимо переходить на низшие передачи. При наличии делителя использовать все передачи. Если на крутом подъеме за время переключения передач скорость снижается настолько, что стрелка тахометра не поднимается до верхней границы пв, необходимо переключать передачи, пропуская их таким образом, чтобы стрелка тахометра поднялась до верхней границы пв. Переходя на низшие передачи, дойти до самой высокой из оставшихся, на которой автомобиль едет с постоянной скоростью. Преодолевать подъем при частоте вращения коленчатого вала, которая не выходит за пределы оптимального диапазона оборотов (пн...пв).