Нужно заявить о своем бизнесе, провести пиар-компанию? Намечается расширение фирмы, ее услуг или обновление ассортимента? Рекламные кампании нужны каждой организации. Рекламировать продукцию или услуги можно по-разному: используя СМИ-источники (ТВ, радио, периодика), печатая листовки и флаера. Есть возможность разместить рекламный блок на биг-борде. Маркетологи, проводившие исследования на тему, как заинтересовать ЦА, обнаружили: сувениры и аксессуары как раздаточный материал наиболее приемлемые для потребителя. Они подходят для укрепления отношений с партнерами и коллегами. Поэтому реклама сувенирной продукции имеет широкое распространение. Обязателен привлекательный вид аксессуара с логотипом фирмы. Креативный дизайн оставит приятное впечатление у клиента. У него возникнет желание часто использовать подаренную вещь.





Продвигаем компанию, используя аксессуары с логотипом

Размещать логотип фирмы на товарах для раздачи клиентам – выгодная затея. Следует определиться с тем, для каких целей применяется подобная реклама. Для массовых акций рекомендуется оформить оптовый заказ. Тогда заказать услугу производства сувенирной продукции можно будет по более доступной цене.

Сувениры с логотипом применяются:

на промоакциях;

на презентациях, выставках, конференциях, слетах, семинарах;

для корпоративов, праздников;

как презент начальнику, вышестоящему лицу или ВИП-партнеру.

Раздаточная продукция на массовых акциях подбирается недорогая. Понадобится охватить большую аудиторию посетителей мероприятия. Для презентации и т.п., товары заказываются дороже, лучшего качества. Наиболее дорогими, презентабельными являются бизнес-сувениры с логотипом. Их вручают особенно ценным клиентам, иностранным партнерам или начальству. Подарить можно кейс, кожаную папку, стильный дорогой зонт.





Что выбрать в качестве сувенирной продукции

Приятные мелочи, полезные аксессуары, письменные принадлежности. Список можно продолжить долго. Основное, что следует запомнить, – максимальная функциональность предмета. Сейчас сувенирная продукция изготовление имеет высокого уровня. Вещь прослужит долго без потери ценных качеств. Подаренная кружка, блокнот, кепка или сумка способны эксплуатироваться на один год. Лучше выбирать предметы, которые принесут человеку существенную пользу, а не безделушки. Еще один аргумент в пользу функциональности аксессуаров – полезные вещи вызывают у потребителя максимум положительных эмоций. Это пойдет на пользу раскрутке вашего бренда.



